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影／老翁天天喝咖啡竟救自己一命 老闆發現熟客沒來急破門找到了

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一名獨居老人因家人都旅居國外，天天到咖啡店喝咖啡打發時間，日前他在家發生跌倒意外，無法求助也無人知道，咖啡店老闆發現老顧客沒有上門，又聯繫不到人，熱心打電話報警求助，破門救出受困老翁。

台北市大安警分局瑞安街派出所，日前中午12時許接獲民眾報案，對方自稱咖啡店老闆，表示有名獨居長者，每天一早都到他店內喝咖啡，但報案當天直到中午仍沒看見老翁身影，他撥打電話聯繫也無人接聽，擔心發生意外，報警求助。

派出所警員卓勇成、謝榮展，由咖啡店老闆陪同引導前往老翁大安路一段住處，員警門外大聲呼喊，老翁雖有微弱回應，但因跌倒受傷無法起身開門，徵得老翁同意，員警通知鎖匠及119救護人員到場。

開鎖後發現老翁倒臥地上身體虛弱，救護人員護送就醫，通知老翁親屬到醫院探視。警方詢問，老翁家人長年居住國外，平時獨居，當天跌倒無力起身受困，還好熱心咖啡店老闆即時報警，才避免憾事發生。

大安分局瑞安街派出所警員卓勇成（右）、謝榮展（左）。記者廖炳棋/翻攝
大安分局瑞安街派出所警員卓勇成（右）、謝榮展（左）。記者廖炳棋/翻攝
救援人員進入屋內發現老翁倒臥地上惟仍意識清楚。記者廖炳棋/翻攝
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員警到場呼喚詢問關心老翁身體狀況。記者廖炳棋/翻攝
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咖啡 老闆

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