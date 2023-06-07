影／她被撞飛直接送進光田醫院 網友抱怨此處地獄路口沒車會讓

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聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子昨晚在台中市沙鹿區要過馬路，走到行人穿越道即斑馬線上，謹慎查看左右二側來車，快速過馬路，但沿途沒有汽機車禮讓，險象環生，她即將抵達對面時，被一輛急駛而來的機車撞上，在空中翻了一圈，重傷送醫急救；清水警分局將加強該路口未禮讓行人勤務，也提醒行人隨時注意來車。

清水警分局今天強調，將持續加強未禮讓行人取締勤務，也呼籲所有的用路人行經路口應禮讓行人，行人也應該隨時注意來往車輛。

二人受傷都被送到車禍現場旁的光田綜合醫院急救，受傷的騎士27歲吳姓男子，臉部擦傷、下巴撕裂傷、門牙斷裂、左邊顴骨折需住院觀察；行人29歲吳姓女子臉部眼皮皆有擦傷、左右手骨折、右側恥骨骨折、預計留院觀察至今天後門診追蹤，二人皆沒有生命危險。

臉書沙鹿之美有熱心民眾po監視器畫面，提醒大家注意交通安全問題，畫面中，一名女子遵守交通規則，走在斑馬線旁，此路口無交通號誌，她要走到對面，謹慎往左右二側查看來車，再快速通過。

她走在斑馬線時，沒有任何車輛禮讓，汽機車在她身旁急駛而過，還有機車從她正前方騎來，女子將走到對向時，一輛機車急駛而來，將女子撞飛，她在空中翻了一圈才落地，重傷送醫急救。

多位網友都說此路口沒有號誌，人車多很危險，一旁是光田醫院，醫院後方是沙鹿市場，每天交通頻繁，一名女子說，她曾受傷到光田醫院就醫，走在醫院前斑馬線要過馬路，她手部骨折明顯包著傷，但完全沒車輛要禮讓，真的是行人地獄。

清水警分局調查，昨晚8點42分。 沙鹿區沙田路124號前。吳姓男子騎機車沿沙田路往中正街方向直行，與行人吳姓女子徒步行走在斑馬線上橫越沙田路，雙方發生交通事故，造成重機車左側車身受損，雙方均有全身擦挫傷，但意識清楚，雙方均送光田醫院救治中。

台中市沙鹿區昨晚發生車禍，機車撞行人，二人受傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區昨晚發生車禍，機車撞行人，二人受傷。圖／民眾提供
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