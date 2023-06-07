誤信投資虛擬貨幣能賺大錢 婦人險遭詐騙3萬餘元

52歲錢姓婦人在網路上結識一名自稱投資顧問暱稱為「瑞」的男子，他聲稱投資比特幣等虛擬貨幣高報酬、無風險。錢信以為真，昨天前往台南市中西區民生路某銀行要匯款，填匯款單時神情慌張，行員察覺有異通報員警處理，員警不斷的勸說後及時阻詐。

自稱投資顧問暱稱為「瑞」的男子，透過LINE告訴錢婦，比特幣及虛擬貨幣是未來的投資趨勢，高報酬、無風險，要她可趁早投資虛擬貨幣保證能賺取高額獲利。錢婦以為找到賺大錢的方法，準備將自己積蓄投入致富。

錢婦昨天下午1點，拿著存摺及印鑑跑到民生路某銀行，準備先將帳戶裡的3萬餘元匯款到對方指定的帳戶；但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且面對行員的關懷提問時，僅簡單的說要給乾兒子裝潢房子使用，讓承辦行員察覺有異，趕緊通知警方到場了解。