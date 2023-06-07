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誤信投資虛擬貨幣能賺大錢 婦人險遭詐騙3萬餘元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

52歲錢姓婦人在網路上結識一名自稱投資顧問暱稱為「瑞」的男子，他聲稱投資比特幣虛擬貨幣高報酬、無風險。錢信以為真，昨天前往台南市中西區民生路某銀行要匯款，填匯款單時神情慌張，行員察覺有異通報員警處理，員警不斷的勸說後及時阻詐。

自稱投資顧問暱稱為「瑞」的男子，透過LINE告訴錢婦，比特幣及虛擬貨幣是未來的投資趨勢，高報酬、無風險，要她可趁早投資虛擬貨幣保證能賺取高額獲利。錢婦以為找到賺大錢的方法，準備將自己積蓄投入致富。

錢婦昨天下午1點，拿著存摺及印鑑跑到民生路某銀行，準備先將帳戶裡的3萬餘元匯款到對方指定的帳戶；但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且面對行員的關懷提問時，僅簡單的說要給乾兒子裝潢房子使用，讓承辦行員察覺有異，趕緊通知警方到場了解。

台南市警二分局民權派出所員警蔡韋緗、黃浩庭獲報後趕赴現場，向錢婦解釋詐騙集團利用「假投資真詐騙」的實際案例說明，錢婦才了解遇到了詐騙，不斷的感謝行員及警方熱心的協助，保住她的辛苦積蓄。

不法分子利用LINE指示內容，誘使民眾受騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘使民眾受騙。記者黃宣翰／翻攝
台南錢姓婦（右）遭到電信投資詐騙，經警員黃浩庭（左）及時勸阻保住她3萬餘元。記者黃宣翰／翻攝
台南錢姓婦（右）遭到電信投資詐騙，經警員黃浩庭（左）及時勸阻保住她3萬餘元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣 比特幣

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