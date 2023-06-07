婦搭火車遭阿伯磨蹭性騷擾 嘆記細節留證據報警痛苦艱難
性騷擾事件頻傳，嘉義市有名婦人2022年8月某日搭自強號火車回台北，雙手靠椅把捧小說看，有名阿伯站她右手臂旁，以車子晃動磨蹭他「老東西」，嚇得她不敢驚叫，到站向鐵路警察報案，日前警方偵辦來電詢問細節，看到最近媒體報導性騷事件，讓她和女兒感嘆「記下細節和留下證據，對性騷擾和性侵案受害者，都是痛苦又艱難過程。」
婦人說，報案遭性騷後，日前接到偵查佐來電詢問細節，因事發受驚嚇，沒想到要記下是在哪個路段遇上，也沒留下有力影像證據，對方又是察覺有人看過去目光，立即逃離狡猾變態，所以後續偵辦效率可想而知有限，記下細節和留下證據，對性騷擾和性侵受害者都是痛苦又艱難過程，對比近日新聞，真是有既視感。
婦人說，回嘉義10天坐自強號回台北，座位在走道邊，一上車雙手靠椅把捧小說看得入迷，稍回神時發現有名阿伯站她右手臂旁，以車子晃動磨蹭他「老東西」，「我本能挪開身體避開，老男人走離，過沒多久，看他走過我位置，我再度入迷小說情節，再回神又發現老男人站到我右手臂旁，我打開手機相機拍他，老男人轉身離去。」
婦人說，「懦弱我，怎不尖叫喊：色狼、變態……這時火車已過板橋，到台北站我馬上找警察，警察翻拍照片和車票傳給車長，說下次再遇讓妳不舒服事，現場就大叫，我好想吐」、「平時對不公義事大聲嚷嚷，自己遇齷齪事，竟沒能馬上大聲喝止，很惱怒，報案差點哭出來。」
警方提醒，在大眾運輸工具趁人不備觸摸他人胸部、臀部或其他身體隱私部位，構成性騷擾防治法，依法可在知悉犯罪後1年對加害人提性騷擾申訴、半年得提告訴，呼籲民眾發生性騷擾事件，盡早報案，警方才能在監視器影像保留期限，調閱偵辦，維護自身權益。
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