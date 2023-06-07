世界台商總會前進土敘邊境 賑濟逾800戶地震災民

世界台灣商會聯合總會總會長黃行德等人昨天前往土耳其及敘利亞邊境，向856戶地震災民發放現金購物卡，協助日常所需。地方官員感謝台灣情誼，並指出當地地處偏遠，許多援助未到位，而台灣是第一個提供援助的國家。

土耳其南部與敘利亞接壤地區2月6日凌晨發生強震，造成嚴重死傷。駐土耳其代表處今天發布新聞稿指出，世界台灣商會聯合總會（WTCC）總會長黃行德夫婦、財務長蕭梅杏、土耳其台灣商會會長張家蘭以及僑務促進委員黃美琦，在駐土耳其代表黃志揚陪同下，昨天前往哈泰省（Hatay）阿提諾祖（Altınözü）市，向地震災民發放現金購物卡，每戶3000里拉（約新台幣4277元）。

阿提諾祖市行政長官賽特（Mehmet Sert）、市長薩里（Rifat Sari）也出席捐贈典禮，並感謝台灣特別的友誼與持續不斷的關懷與幫助。本身住宅也被震損的薩里特別提及阿提諾祖市雖然非屬地震重災區，卻也有6000棟屋舍需要重建及修復。

薩里說，阿提諾祖市因周圍重災區的災民湧入而人口倍增，市政資源及基礎建設遠不及支應，外界以為受創有限，忽略大批災民緊迫的需求，期待能獲得更多資源，緩解衝擊。

黃行德表示，土耳其發生大地震，台灣人民感同身受，世界台商總會透過土耳其台商會協助在第一時間捐贈救災物資到哈泰省，並透過全球各地台商會進行募款。這次提供的現金購物卡只是一點心意，期盼能稍微有助災民生活所需。

黃志揚對此次地震不幸罹難的災民表達哀悼外，也表示台灣從政府到民間這幾個月來都持續關心災民，源源不斷地提供各項賑災協助，「尤其黃行德親自前來偏遠的土敘邊境，展現台商們劍及履及的精神，令人感佩」。

代表處指出，一行人並訪視台灣與當地非政府慈善組織SGDD-ASAM合作設立的組合屋診所，土耳其衛生部區域衛生主管官員等都對台灣積極參與賑濟土國地震災區所需，以及台灣人民展現的人道關懷精神，表示感激與肯定。