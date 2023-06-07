情侶凌晨看海 漲潮困車內

金門一對情侶到海灘看海，結果沒注意車子被海水淹沒，只能爬上車頂呼救。圖／民眾提供 金門一對情侶昨天凌晨開著吉普車到海灘甜蜜看風景，疑似因濃情蜜意太忘我，未注意漲潮，等到發現時，車門已遭海水沒過，兩人趕緊打電話報案呼救，並爬到車頂等待救援，消防人員出動9車25人前往救援，花40多分鐘救上岸。2人表示，海水漲潮速度很快，等到發現時已經無法發動車輛。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心昨天凌晨00時06分接獲118海巡轉報，指稱成功海灘往昔果山海灘方向有民眾受困車內，因海水漲潮無法下車，請求救援。

指揮中心派第二大隊、金湖、金沙及金寧分隊趕往救援，由大隊長陳國瑋指揮整體救援行動，在消防人員趕抵現場，發現1男1女受困車上，由小隊長蔡承霖率隊員黃志中、林匯耀駕駛IRB艇前往救援。

救援人員表示，他們抵達現場分由尚義海堤及后湖海水浴場處下2艇，沿成功海灘往昔果山海灘方向實施雙向搜尋，在昔果山海灘附近發現受困者，因適逢海水漲潮，車子將滅頂，受困兩人站在車頂上求救，因當時海水漲潮，浪潮洶湧，船艇多次嘗試靠近，仍無法接近。

帶隊官小隊長蔡承霖考量若不儘速救援，受困者恐滅頂，指派隊員黃志中攜帶救生衣、以活餌救援方式下艇游泳，於凌晨0時43分接近受困者，等民眾將救生衣穿戴好後，再拖拉搶救，於0時49分上岸。