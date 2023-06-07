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宜大教授趕上課 暴衝釀3死1傷

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭五結鄉發生死亡車禍，吳姓男子疑因車速過快與未注意車前，追撞前車並波及對向貨車，釀三死一重傷，其中一名死者還只是高中二年級的學生。圖／宜縣消防局提供
宜蘭五結鄉發生死亡車禍，吳姓男子疑因車速過快與未注意車前，追撞前車並波及對向貨車，釀三死一重傷，其中一名死者還只是高中二年級的學生。圖／宜縣消防局提供
國立宜蘭大學專任教授六十歲吳姓男子，昨天上午駕轎車行經宜蘭五結鎮安路、溪濱路口，突高速追撞前方轎車，再失控撞上對向貨車，被撞轎車四十二歲鐘姓女駕駛和十七歲陳姓女兒當場拋飛車外，五十歲溫姓貨車駕駛卡在車內，三人均不治，吳男自己也重傷昏迷，搶救中。

警方調查，吳在宜蘭大學任教近卅年，昨天上午開車準備前往學校上課；陳姓女學生就讀宜蘭高商國貿科二年級，因擔任健康中心志工，常利用早自習為同學服務，母親每天載她上學；溫男是綑綁鐵工，昨天也是上班途中，一場車禍釀三死一重傷慘劇。

車禍發生在昨天上午七時四分許，監視畫面顯示，吳男駕車沿溪濱路由西向東，車速極快，經過鎮安路口直接從後方追撞前方行進間鐘女轎車，鐘女轎車被撞飛，母子當場甩出車外，吳男轎車接著偏離車道再撞上對向溫男小貨車。

救難人員到場時鐘女已明顯死亡，陳女和溫男無呼吸心跳，送醫不治；吳男重傷，昏迷指數三，在加護病房搶救。警方初步調查吳男無酒駕，研判是未注意車前狀況肇禍，但為何高速行進未煞車，仍待鑑定釐清。

據了解，陳姓女學生除健康中心志工，也擔任班上學藝股長，老師與同學遲遲未見她到校，校方接獲醫院通知才知噩耗；陳父驟失妻女極為悲傷，親友勸他先冷靜，今天相驗決定後續事宜。

車禍

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