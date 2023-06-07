屏機車連環撞 遭揭飆車競速釀禍

屏東高樹鄉廣福大橋河堤防汛道路4日發生機車對撞車禍，造成二死三傷，現場機車被撞成廢鐵，零件四散。記者劉星君／翻攝 屏東高樹鄉廣福大橋河堤防汛道路四日發生機車對撞車禍，造成二死三傷，肇事廿歲何姓男子原供稱「測試機車性能」，但事後有網友上網揭露當天是一場聚集六十多人的大型改裝直線競速聚會，警方才知是飆車惹禍，陸續通知十多名參與者到案，依公共危險罪嫌偵辦。

警方說，該地是首次出現大規模車聚，賽道約三百公尺，由機車改裝同好者組成的群組發起號召，主要召集人為廿歲陳姓男子，另有數名工作人員；參與競速者以貨車將改裝車載到現場，分批競速，時速甚至到一二○公里，明顯超速。

當天下午四點左右，疑最後一批四台機車準備出發，前一批兩部機車許久未返，指揮者以為這兩部機車可能不回來，下令出發，半路發生嚴重相撞意外。

根據影片內容，當天聚集大批圍觀民眾，競速者都沒戴安全帽，對撞造成造成四十三歲董男、十九歲廖男傷亡，何等三人骨折送醫，機車幾撞成廢鐵，碎片散落達一百公尺。

警方當天調查，何等人原稱分騎五輛機車要到霧台鄉遊玩，因天雨作罷返程，途中何男想在防汛道路測驗機車性能，結果因天雨撞上對向董男機車。

警方說，該路段鮮少有人經過，成治安死角，已設巡邏箱加強巡邏，遏阻危險駕車。