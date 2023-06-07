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男車內點火 衝撞工廠亡

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

50多歲洪姓男子疑與人有糾紛，他竟在車內引火，駕車衝撞對方上班的工廠後，被活活燒死。記者賴香珊／攝影
50多歲洪姓男子疑與人有糾紛，他竟在車內引火，駕車衝撞對方上班的工廠後，被活活燒死。記者賴香珊／攝影
五十四歲洪姓男子疑因與人發生口角糾紛，持利剪傷人後挨告，心生不滿，昨天開車引火，駕駛冒出陣陣火光的轎車，直接衝撞對方上班的工廠，隨後高速倒車開出廠區，撞到停在路旁的小貨車後停住。洪闖禍後未下車，最後活活燒死車內，動機和目的不明，警方已訪談相關當事人，今天報請檢察官相驗釐清。

南投縣消防局指出，昨天下午一時許獲報，指草屯一處工廠前有火燒車事故，調派人車馳援，到場時發現有兩輛車被燒毀，經拉水線撲滅殘火，在其中一輛車駕駛座發現一具焦屍，通知警方處理；起火點在駕駛座附近，已採樣跡證將送消防署鑑定。

消防局根據監視器，該車撞工廠前約五十公尺就可見車內駕駛座附近有明顯火光，呈現起火狀態，研判駕駛人自行點燃縱火；消防車到場前，工廠人員已先持滅火器撲滅火勢，當時駕駛已死亡。

警方查出死者是洪姓男子，上周曾與該工廠一名員工發生口角衝突，曾於廠外持利剪傷人，遭對方提告傷害。洪事後疑心生不滿，常在工廠周邊遊蕩，廠方曾報警請求協助，警方也多次前往處理。

洪男昨天午後又駕駛銀色轎車前往，他先在車內引火，再駕車直衝工廠。現場人員說，洪駕車衝進工廠時，車內已冒出陣陣火光，車子衝撞工廠廠房的輕鋼架，把牆面都撞破。

之後洪又高速倒車開出廠區，撞到停在路旁小貨車後停住，車子隨後冒出熊熊火光，他卻一直都沒下車。

警方表示，駕車起火燃燒再衝撞廠房外牆，波及路旁車輛，因駕駛當場死亡，是否與人有糾紛、與持剪傷害案有無關聯，待檢方相驗調查釐清。

火燒車 縱火

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