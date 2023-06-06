影／國道上遇三寶！駕駛怒嗆檢舉 網反勸他1觀念

有民眾開車行經國道六號國姓1號隧道時，左側的白色車輛突向右飄移，跨越雙白線切入其行駛的車道，兩車險碰撞，昨天氣得將影片PO上網，怒嗆要檢舉，網友痛批白車駕駛是「三寶」，也質疑他發現白車違規卻未減速，勸他要有防禦駕駛觀念，別拿生命捍衛路權。警方今天表示，已獲檢舉將依法開罰。

國道6號銜接台中霧峰、南投草屯至埔里，沿途有國姓1、2號及埔里隧道，其中國姓1號隧道最長，平均長度約2455公尺，事故率也最高。民眾昨在臉書「爆料公社」貼文，指在國姓1號隧道遇到誇張駕駛，並將行車記錄器畫面PO上網。

影片中，其車輛左前方的內側車道有1部白色轎車，行車狀況不太穩，之後更突然向右飄移，跨越雙白線切入其行駛車道，嚇得他按喇叭警示、緊急煞車，2車險碰撞，妻子和小孩也被嚇到，小朋友不斷啼哭，民眾則氣得大罵「這是在幹嘛？」

PO文民眾懷疑白車駕駛酒駕或開到睡著，怒嗆要檢舉違規駕駛，網友也批評白車駕駛是「三寶」、「該檢舉」等；但也有人質疑原PO已發現白車違規跨越雙白線，還加速行駛，相當危險，紛勸他「要有防禦駕駛觀念」、「別用生命捍衞路權」。

國道第七警察大隊則表示，已接獲民眾檢舉，將依法開單舉發，處以3000至6000元罰鍰，並呼籲用路人變換車道時應先使用方向燈，確認後視鏡死角及安全間距，再開始變換；行車時應隨時注意車前狀態，發現異常應減速慢行，保持安全駕駛觀念，以確保行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康