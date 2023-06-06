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小貨車鑽卡車縫隙擦撞「車上魚貨傾瀉而出」 網直呼：聞味道要崩潰了

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣長治交流道下方平面道路今下午5點左右發生一起砂石車與小貨車擦撞事故，小貨車駕駛想將車從前方停等紅燈的砂石車與一旁電線桿間的縫隙通過，未料車體過寬卡住，導致車斗往前衝，所載運的魚貨傾瀉而出，灑落一地，路過民眾見狀拍照上傳臉書社團，直呼「好有味道的事故」。

警方指出，43歲周姓男子駕駛小貨車載運鬼頭刀、旗魚、鮪魚等魚類內臟，下午5點20分左右行經屏東縣長治鄉水源路195號附近時，周男想要開車穿越前方停等紅燈的砂石車與電線桿間縫隙，沒想到貨車太寬卡住與砂石車發生擦撞，造成周男與許姓乘客四肢擦挫傷，經送醫無大礙，2車駕駛均無酒駕，肇事原因有待調查。

貨車車斗疑似因慣性往前傾倒，造成載運的魚類內臟灑滿地，警方獲報聯絡清潔隊協助清運，漁產公司也派員駕駛鏟土機到場協助。事故當下正逢下班車潮，路過民眾拍照上傳網路，網友看見紛紛留言，「想到太陽曝曬，那陣陣的魚腥味」、「這幾天要崩潰聞魚味」，還有人說「這時候流浪貓是好幫手」。

屏東縣長治鄉交流道下方今天下午發生砂石車與小貨車擦撞事故，小貨車載運的漁貨傾瀉到馬路上。圖／取自「吃喝玩樂」臉書社團
屏東縣長治鄉交流道下方今天下午發生砂石車與小貨車擦撞事故，小貨車載運的漁貨傾瀉到馬路上。圖／取自「吃喝玩樂」臉書社團
屏東縣長治鄉交流道下方今天下午發生砂石車與小貨車擦撞事故，小貨車載運的漁貨傾瀉到馬路上。圖／取自「吃喝玩樂」臉書社團
屏東縣長治鄉交流道下方今天下午發生砂石車與小貨車擦撞事故，小貨車載運的漁貨傾瀉到馬路上。圖／取自「吃喝玩樂」臉書社團
屏東縣長治鄉交流道下方今天下午發生砂石車與小貨車擦撞事故，小貨車載運的漁貨傾瀉到馬路上。圖／取自「吃喝玩樂」臉書社團
屏東縣長治鄉交流道下方今天下午發生砂石車與小貨車擦撞事故，小貨車載運的漁貨傾瀉到馬路上。圖／取自「吃喝玩樂」臉書社團

砂石 魚類

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