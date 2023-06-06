五結車禍肇事者是宜大教授　校方：盡力提供必要協助

宜蘭五結鄉今早發生嚴重車禍，60歲吳姓駕駛Volvo追撞1輛三菱轎車，波及對向小貨車，釀3死1重傷，死者包括1對母女，女兒是宜蘭高商2年級學生。吳男身分也被曝光，他任教於國立宜蘭大學，在校服務近30年，校方稍晚發出聲明，遺憾車禍發生，會儘可能提供家屬必要協助，也盼外界盡量減少打擾。

吳男上午7時4分許，駕駛Volvo沿溪濱路由西向東行駛，要到學校上課，疑因車速過快和未注意前方，撞上駕駛三菱的42歲鐘女，鐘女與17歲陳姓女兒被拋出車外，Volvo繼續撞上對向小貨車，50歲溫姓男駕駛被困車中。鐘女當場死亡，陳女、溫男失去呼吸心跳，送醫後宣告不治，吳男是唯一倖存者，也身受重傷，目前昏迷指數3，在加護病房觀察中。

據了解，吳男是宜大化學工程與材料工程學系專任教授，民國82年就到宜大服務，曾任系主任，校內人士指出，他教學認真，待人接物相當和氣，是個好老師。