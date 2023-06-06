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外甥無家可歸？ 婦心疼差點遭詐20萬

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

75歲蔡姓婦人日前急急忙忙奔赴銀行，稱外甥欠裝潢費20萬，住處鑰匙被扣，租屋又快到期，全家人快被趕走，想匯款幫忙，被銀行行員阻止。警方趕到提醒是詐騙，蔡婦順利保住20萬元。

據了解，家住中和的蔡婦先前與弟弟同住，還幫忙照顧外甥，外甥長大後離家工作，已許久沒聯繫。上周五（2日）她突然接到自稱是外甥的電話，指稱剛買房子但欠設計公司20萬裝潢費，住家鑰匙被扣、租屋要到期，全家人將流離失所。

蔡婦一聽心有不忍，立刻趕往銀行急匯20萬，但行員察覺匯款帳戶與外甥名字不符，察覺有異，先暫緩幫忙匯款並通報警方到場，警員林永毅、林安慈抵達後，蔡婦仍堅稱電話那頭就是外甥聲音，但回撥後卻無人接。

最後警方聯繫上蔡婦外甥，但外甥一頭霧水回答「我沒裝潢房子」，這時蔡婦才認清這是場詐騙，也保住20萬。

外甥無家可歸？婦心疼卻差點遭詐20萬。記者李易昌/翻攝
外甥無家可歸？婦心疼卻差點遭詐20萬。記者李易昌/翻攝
外甥無家可歸？婦心疼卻差點遭詐20萬。記者李易昌/翻攝
外甥無家可歸？婦心疼卻差點遭詐20萬。記者李易昌/翻攝

詐騙

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