追上國道攔拒檢車！女警一年記功嘉獎逾500次 長官大讚：拚命三娘

有網友臉書貼出馬尾女警騎警用機車上國道1號的影片，引起網友議論紛紛「可以這樣嗎？」對此，高市警局交通大隊表示，該名警員昨天執行緊急公務，依法符合規定。據悉，光去年取締交通違規，她就有逾500次嘉獎紀錄，對於她認真執勤的態度長官讚許有加，簡直是「拚命三娘」。

「可以這樣嗎？她是國道警察？」有網友車開在國道一號上，從車旁飆出一女警騎機車奔馳景象，簡直傻眼，他指出，女警打警用騎車騎上國道，還一路鳴笛，加速前進。

據了解，陳姓女警任職高市警察局林園分局，當時原本正處理一件車禍事故，眼尖發現大寮區鳳林二路與市道188線上，一輛黑色轎車闖紅燈，轉彎還未打方向燈，由於，該車行駛間左右搖晃疑似酒駕，陳警見狀鳴笛示警攔查。

該違規駕駛當下加速逃竄，一路飆上台88東西向快速道路，明顯有意擺脫陳警追緝。陳警騎乘警用機車從平面道路直追上台88，接著北轉國道一號，再從國道十號民族路匝道離開，全長約20公里，一路狂飆時速估計達到90公里，全程鳴笛示警。

畢竟，機車馬力還是比不過轎車，尤其該車一路閃躲，衝上國道，明顯規避女警查緝，但密錄器早已清楚錄到該車牌號碼，林園分局表示，已通知許姓車主到案說明，許男恐怕將依不服稽查取締、闖紅燈、未打方向燈等違規行為，恐怕將收到最重3萬9000元的違規紅單。

據了解，陳警在交通大隊執勤認真，績效卓越在隊上排行前一、二名，光去年取締交通違規，就有逾500次嘉獎，有警員透露，她不只是執勤表現名列前茅，還是警局內難得一見的美女警員。