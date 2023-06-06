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網路上賣名牌和手機 誆騙高中生提供媽媽帳戶不慎成為車手
王姓男子在臉書販賣名牌包及手機，誆騙數人購買名牌包包與手機，不過收錢後都沒有交貨，受害者向警方報案。1名未成年高中生向王購買手機，卻遭王利用，提供媽媽的銀行帳戶給王收取匯款，2度協助領錢，隨後警方請高中生及家屬到案說明，經台北地檢署偵查，依涉嫌違反兒少福利權益保障法等罪嫌起訴王。
據了解，王在臉書上販售名牌包包及手機，數名買家付款後卻沒如實拿到商品。1名同樣為受騙買家高中生在臉書上結識王，表示想要購買新的智慧型手機，王聽聞後告訴他，交易必須等值，要求買家用舊手機、現金及遊戲點數換取新手機。
高中生同意交易，把舊手機、現金及遊戲點數交給王，但仍沒拿到約定的新手機。後來，王為了處理其他買家購買包包的匯款，還要求高中生提供帳戶，於是高中生借用母親的帳戶，協助領錢2次，不慎淪為車手。警方在高中生第2次領錢時，已先在櫃員機附近留守，隨後請高中生及家屬到案說明。王已因別案入監服刑中，北檢今偵結，依涉嫌違反兒少福利權益起訴王。
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