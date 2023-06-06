網路上賣名牌和手機 誆騙高中生提供媽媽帳戶不慎成為車手

王姓男子在臉書販賣名牌包及手機，誆騙數人購買名牌包包與手機，不過收錢後都沒有交貨，受害者向警方報案。1名未成年高中生向王購買手機，卻遭王利用，提供媽媽的銀行帳戶給王收取匯款，2度協助領錢，隨後警方請高中生及家屬到案說明，經台北地檢署偵查，依涉嫌違反兒少福利權益保障法等罪嫌起訴王。

據了解，王在臉書上販售名牌包包及手機，數名買家付款後卻沒如實拿到商品。1名同樣為受騙買家高中生在臉書上結識王，表示想要購買新的智慧型手機，王聽聞後告訴他，交易必須等值，要求買家用舊手機、現金及遊戲點數換取新手機。