桃園女喜戴新戒腫痛拔不下…今求助消防被剪戒心在淌血

桃園市八德區一名女子昨日歡喜戴上新買的戒指，沒想到今卻感覺不適，手指腫痛無法自拔，情急之下前往茄苳消防隊求救，對此消防人員利用小鋼剪剪斷鋼戒，才順利替其解套，只是昨才戴新戒，今就被剪戒，令女子欲哭無淚。

該名女子昨新買一只鋼戒戴於食指上，沒想到今上班時感覺不適，要拔戒指卻卡在關節拔不下來，只好請假至茄苳消防隊求助。消防人員考量破壞戒指時，怕造成女子疼痛或擦傷，因此利用吸管當保護墊，穿過戒指隔在皮膚與戒指之間，隨後使用小鋼剪進行剪戒，數分鐘就脫除。