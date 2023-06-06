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桃園女喜戴新戒腫痛拔不下…今求助消防被剪戒心在淌血
桃園市八德區一名女子昨日歡喜戴上新買的戒指，沒想到今卻感覺不適，手指腫痛無法自拔，情急之下前往茄苳消防隊求救，對此消防人員利用小鋼剪剪斷鋼戒，才順利替其解套，只是昨才戴新戒，今就被剪戒，令女子欲哭無淚。
該名女子昨新買一只鋼戒戴於食指上，沒想到今上班時感覺不適，要拔戒指卻卡在關節拔不下來，只好請假至茄苳消防隊求助。消防人員考量破壞戒指時，怕造成女子疼痛或擦傷，因此利用吸管當保護墊，穿過戒指隔在皮膚與戒指之間，隨後使用小鋼剪進行剪戒，數分鐘就脫除。
桃園市政府消防局第一救災救護大隊茄苳分隊長洪榮蔚表示，剪戒指雖非消防工作範圍，但當民眾求助無門時，都會請求消防人員協助，因此建議民眾可以購買小鋼剪已備不時之需；另建議平常有戴戒指的民眾應多注意，手指腫脹可能繼發於感染、外傷等諸多原因，因此運動後、睡前、受傷後或感染時，應將戒指先行取下，以免手指水腫而導致無法順利移除的窘境。
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