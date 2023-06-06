行駛途中突異常 電動車起火燒成空殼
台中市消防局在今天下午3時許獲報，南屯區樂田巷有車輛起火燃燒，經派遣2個消防分隊前往後，發現起火車輛是一輛七人座的納智捷（LUXGEN）電動車MPV EV⁺，消防隊出動水箱車、化學車在40分鐘內撲滅，據查，該輛電動車是納智捷在2013年推出，號稱是該車廠世界第一台的電動車。
經查，李姓男子（41歲）在今天下午駕駛車齡已有10年的納智捷（LUXGEN）七人座電動車MPV EV⁺，行經南屯區環中路時，突然感到車輛異常，李趕緊將車開下環中路橋，但車輛隨後開始冒煙，李男下車後，趕緊通報警、消到場協助。
台中市消防局在今天下午3時15分接獲通報，派遣南屯、春社消防分隊前往滅火，因消防員到場發現是電動車，而且車輛已全面燃燒時，還通知支援單位要先找水源，因撲滅電動車需要大量水源，經使用水箱車、化學車將火勢撲滅，歷時約40分鐘，但電動車已燒成空殼，殘值約5萬元。
根據納智捷介紹，該輛車曾經在台北世貿一館參加「2013台灣國際電動車展」，該款電動車標榜百分之百無污染、零排放，通過ARTC電動車碰撞測試，也是台灣第一家正式通過認證掛牌的電動車品牌，也是世界第一台智慧科技七人座電動車。
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