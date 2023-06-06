高雄女警追拒檢車騎上國道 確認值勤中暫不開罰

高雄市警林園分局女警騎警用機車追車上高速公路。圖／擷取自記者爆料網畫面

高雄女警取締違規拒檢車輛時，因追逐騎上國道引發討論。林園警分局指出，員警值勤依規可不受標誌、標線號限制，國道警表示，此案符合阻卻違規要件，暫不舉發。

高雄市警察局林園分局今天發布新聞稿指出，交通分隊女警昨天上午10時許執行取締交通違規勤務，行經大寮區鳳林二路與市道188線時，發現一輛自小客車違規闖紅燈、轉彎未打方向燈，行車搖晃等。但這輛車卻拒檢，由88快速道路往國道行駛規避攔查。女警迫不得已跟著騎上國道攔查，畫面曝光後引發討論。

對此，林園分局表示，依據道路交通安全規則和高速公路及快速公路交通管制規則，員警執行公務時可不受標誌、標線號限制，員警鳴笛開啟警示燈攔查，合乎法律規定。此外，拒檢車輛將依不服稽查取締、闖紅燈、未打方向燈逕行舉發，最高可罰新台幣3萬9000元，也將主動通知車主到案說明。

國道公路警察局一開始表示，若有用路人檢舉，必將依規定受理，並在確認影像內容後判定違規態樣，據以製單舉發。但因目前仍無民眾檢舉，尚無製單法源依據。

經與高市警方聯繫後，國道警表示，因林園分局主動檢附相關資料佐證，證明此案確實符合阻卻違規要件，因此暫不予舉發。