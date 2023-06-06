澎湖遭恐嚇炸巴士 警查出與清大恐嚇案同信箱

澎湖縣警局接獲恐嚇郵件，內容稱在澎湖某輛巴士安裝「遙控炸彈」，將在今天下午「引爆」。澎湖警方追查這封恐嚇信來源，表示發信IP位置在境外，與今年3、4月間清華大學、阿里山風景區管理處收到的恐嚇電子信件，都來自同個信箱。

澎湖縣警局今天表示，澎湖縣政府「人民陳情單一窗口」，接獲的它子信件，稱「遙控炸彈」已經安裝在澎湖某輛巴士內，將在今天下午「引爆」，內容與近期全台發生的多起恐嚇案雷同。

澎湖警方表示，經查證來信IP位置在境外，與今年3月27日、28日清華大學遭恐嚇案、4月28日阿里山風景區管理處遭恐嚇案，來信信箱均相同。