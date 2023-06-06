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澎湖遭恐嚇炸巴士 警查出與清大恐嚇案同信箱
澎湖縣警局接獲恐嚇郵件，內容稱在澎湖某輛巴士安裝「遙控炸彈」，將在今天下午「引爆」。澎湖警方追查這封恐嚇信來源，表示發信IP位置在境外，與今年3、4月間清華大學、阿里山風景區管理處收到的恐嚇電子信件，都來自同個信箱。
澎湖縣警局今天表示，澎湖縣政府「人民陳情單一窗口」，接獲的它子信件，稱「遙控炸彈」已經安裝在澎湖某輛巴士內，將在今天下午「引爆」，內容與近期全台發生的多起恐嚇案雷同。
澎湖警方表示，經查證來信IP位置在境外，與今年3月27日、28日清華大學遭恐嚇案、4月28日阿里山風景區管理處遭恐嚇案，來信信箱均相同。
澎湖縣警局接獲恐嚇電子郵件，立刻通報澎湖縣公共車船管理處及各遊覽車公司，檢查所有巴士，另通報各派出所，對巴士調度站、休息站及車輛停放處所加強巡邏、盤 查可疑人車。澎湖縣警局也派警犬隊偵爆犬，到公車調度總站、休息站偵檢可疑物品，但未發現爆裂物。
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