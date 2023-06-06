載運土方聯結車追撞運載雞蛋小貨車 雞蛋、砂石散落一地

新竹縣竹北市西濱路一段與新港三街交叉路口，今天（27日）下午1時許發生聯結車翻覆意外，一名31歲男子駕駛載運土方的聯結車，不明原因與一台運載雞蛋的小貨車發生追撞。警消人員獲報後趕抵現場，發現聯結車駕駛腿部有明顯撕裂傷，立即將他送醫救治，詳細車禍原因，警方正在釐清中。

新竹縣消防局指出，今天下午1點39分接獲民眾報案，指出台61線近竹港大橋有車禍發生，消防局立即派遣2車4人前往搶救。警消人員到場後，發現一輛聯結車呈90度翻覆，車內駕駛已自行脫困，腿部有明顯撕裂傷，一旁小貨車運載的雞蛋也散落一地，所幸小貨車駕駛並無大礙。