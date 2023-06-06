為買炸雞違停先吃罰單！運將撞上車子四輪朝天 人送醫

劉姓計程車司機今天開車行經基隆市北寧路碧砂漁港路段，擦撞違規停放路邊，下車買炸雞的江男休旅車後翻覆，受傷送醫。警方對劉男實施酒測，數值為０，另舉發江男違停。車禍原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心近午接獲報案，北寧路發生車禍，1輛計程車翻覆，有人受傷需要救護。警方也接獲報案，派員前往處理及指揮交通。

據了解，71歲劉姓計程車司機沿北寧路往瑞芳方向行駛，在碧砂漁港路段，疑未注意車前狀況並恍神，撞上違停在機車優先道的休旅車，隨後180度翻覆在路中央，四輪朝天。