快訊

午後雷陣雨來了！ 北北基等15縣市大雨特報

1圖看蘋果最新3款Mac「舊換新」名單！這款免費換15吋Macbook Air還多賺8400元

新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

澎湖縣府接獲炸彈恐嚇郵件 警方清查未發現異狀

中央社／ 澎湖縣6日電

澎湖縣政府人民陳情單一窗口接獲一封電子信件稱有遙控炸彈已經安裝在某輛巴士內，將在今天下午引爆，澎湖縣警局已全面清查所有巴士與遊覽車，並未發現異狀，仍提醒民眾提高警覺。

澎湖縣政府表示，這起炸彈恐嚇郵件與近期全台發生的數起案例雷同，提醒民眾應提高警覺。澎湖縣政府警察局今天接獲恐嚇案後，立刻通報澎湖車船管理處及各大遊覽車公司針對所有巴士檢查是否有異狀，提醒司機發現可疑立即通報處置；另通報轄內各派出所加強轄內巴士調度站、休息站及車輛停放處所巡邏及可疑人車盤檢。

澎湖警察局派遣刑警大隊會同鑑識科警力，運用警犬隊的偵爆犬至公車調度總站、休息站，針對公車實施爆裂物偵檢，雖未發現可疑物品，但仍提醒民眾提高警覺。

警方初步調查，這封炸彈恐嚇郵件，經查證IP位置在境外，另所留信箱與今年3月27、28日恐嚇清華大學、4月28日恐嚇阿里山風管處均相同。

澎湖縣 恐嚇

延伸閱讀

澎湖警方接獲恐嚇郵件 揚言在遊覽車放炸彈

相關新聞

6旬翁駕Volvo飆速追撞母女斷魂 熱心高二生亡師生心情低落

宜蘭五結鄉上午驚傳死亡車禍，吳姓男駕駛疑因車速過快且未注意前車，追撞前方轎車，波及對向小貨車，整起車禍3人死亡、1人重傷...

偷竊偷太久？無業男見娃娃機台上滿滿商品行竊 慘遭警逮

劉姓男子沒有正當工作，整天遊手好閒，日前鎖定北市中正區一家娃娃機店偷竊，把店家擺在機台上商品竊走，由於他在現場徘徊許久，...

高雄水泥預拌車撞倒機車 騎車老婦受創嚴重仍宣告不治

高雄市鳳山區澄清路昨天發生水泥預拌車與機車車禍，騎機車的陳姓老婦因女頭部受傷嚴重，送醫後仍告不治，警方依過失致死罪嫌，查...

首次賣東西就被騙…桃園超商店員阻詐 女大生當場痛哭

詐騙手法推陳出新，現在就連賣家也被騙！桃園市八德區一名20歲女大生第一次上網賣東西，就遇到詐騙集團要求她申辦帳戶、操作A...

北市警取締交通違規 5月不停讓行人4441件

台灣交通遭外媒報導如行人地獄，台北市警察局「行人路權大執法專案」，5月取締交通違規3萬8466件中，車輛不停讓行人444...

高雄女警追車上國道 穿梭車陣用路人為她捏把冷汗

高雄市林園警分局交通分隊1名女警，昨天取締1輛違規轎車，追車上「台88」快速道路，直到國道1號才騎下國道。途中有人見她穿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦