澎湖縣府接獲炸彈恐嚇郵件 警方清查未發現異狀
澎湖縣政府人民陳情單一窗口接獲一封電子信件稱有遙控炸彈已經安裝在某輛巴士內，將在今天下午引爆，澎湖縣警局已全面清查所有巴士與遊覽車，並未發現異狀，仍提醒民眾提高警覺。
澎湖縣政府表示，這起炸彈恐嚇郵件與近期全台發生的數起案例雷同，提醒民眾應提高警覺。澎湖縣政府警察局今天接獲恐嚇案後，立刻通報澎湖車船管理處及各大遊覽車公司針對所有巴士檢查是否有異狀，提醒司機發現可疑立即通報處置；另通報轄內各派出所加強轄內巴士調度站、休息站及車輛停放處所巡邏及可疑人車盤檢。
澎湖警察局派遣刑警大隊會同鑑識科警力，運用警犬隊的偵爆犬至公車調度總站、休息站，針對公車實施爆裂物偵檢，雖未發現可疑物品，但仍提醒民眾提高警覺。
警方初步調查，這封炸彈恐嚇郵件，經查證IP位置在境外，另所留信箱與今年3月27、28日恐嚇清華大學、4月28日恐嚇阿里山風管處均相同。
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