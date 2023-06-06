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偷竊偷太久？無業男見娃娃機台上滿滿商品行竊 慘遭警逮
劉姓男子沒有正當工作，整天遊手好閒，日前鎖定北市中正區一家娃娃機店偷竊，把店家擺在機台上商品竊走，由於他在現場徘徊許久，附近住戶發現有異報警。警方趕抵，調閱監視器畫面，確認他竊盜犯行，依現行犯逮捕，警詢後送辦。
中正第二分局廈門街派出所上月26日凌晨0點多獲報，有民眾報案，廈門街附近有可疑人士徘徊，警方趕抵，發現他手上有許多娃娃機的商品，又他形跡可疑，警方懷疑他是竊嫌，聯絡娃娃機店家調閱監視器查看狀況。
經畫面釐清，確認徘徊在現場的劉姓男子（52歲）有偷竊犯行，他趁四下無人，偷走擺放在娃娃機臺上方的店家庫存商品，包括娃娃、行動電源、音響等物品，價值共約1600元，當場逮捕他，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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