偷竊偷太久？無業男見娃娃機台上滿滿商品行竊 慘遭警逮

劉姓男子沒有正當工作，整天遊手好閒，日前鎖定北市中正區一家娃娃機店偷竊，把店家擺在機台上商品竊走，由於他在現場徘徊許久，附近住戶發現有異報警。警方趕抵，調閱監視器畫面，確認他竊盜犯行，依現行犯逮捕，警詢後送辦。

中正第二分局廈門街派出所上月26日凌晨0點多獲報，有民眾報案，廈門街附近有可疑人士徘徊，警方趕抵，發現他手上有許多娃娃機的商品，又他形跡可疑，警方懷疑他是竊嫌，聯絡娃娃機店家調閱監視器查看狀況。