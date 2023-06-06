首次賣東西就被騙…桃園超商店員阻詐 女大生當場痛哭

詐騙手法推陳出新，現在就連賣家也被騙！桃園市八德區一名20歲女大生第一次上網賣東西，就遇到詐騙集團要求她申辦帳戶、操作ATM，並購買3萬多元遊戲點數，超商店員見狀察覺有異及時阻詐，員警獲報到場也向女大生解釋詐騙手法，讓首次賣東西的她當場嚎啕大哭，所幸沒有損失。

八德分局高明派出所警方3日晚間接獲八德區永豐、華康街口7-11店員通報，疑似有民眾遭詐騙，立即趕往處理。員警到場了解，該名20歲陳姓女大生遇到一位買家，要她以7-11店到店方式寄送，結果等陳女設定完成後，買家改稱要以匯款方式，並傳送一個LINE客服連結，要陳女申辦金流服務，會有金融機構人員與她連繫。

結果假行員要求她以手機下載中華郵政全球資訊網填寫資料、簽認證才能開通，因陳女手機不能使用，對方便叫陳女到ATM操作認證，待陳女按照指示操作ATM，因無約定帳號所以失敗，竟又指示她購買3萬3千元遊戲點數，買完拍給對方就可申辦。

對此陳女於3日晚上9點多，至7-11超商購買1萬元點數拍給對方，幸遇機警店員發覺有異主動幫忙止付，並通報警方，成功攔阻詐騙，陳女第一次在網路上賣東西就遇到詐騙，聽完大家解釋詐騙集團的騙術，當場嚎啕大哭，警方則安慰她網路上陷阱多，要小心提防，幸好遇到機警店員才沒有損失。