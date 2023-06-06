北市警取締交通違規 5月不停讓行人4441件

台灣交通遭外媒報導如行人地獄，台北市警察局「行人路權大執法專案」，5月取締交通違規3萬8466件中，車輛不停讓行人4441件，另外也針對北市100處行人高發事故路口執法，為期2周共2件行人交通事故，較去年同期減少5件。

台北市政府成立「行人安全友善環境計畫專案小組」，市警局制定今年第2季加強高風險對象（高齡長者及行人）交通事故防制計畫，上月起配合警政署執行全國擴大取締路口不停讓行人執法專案、行人高發事故路口精緻執法專案。

台北市警局5月執行「行人路權大執法專案」，取締交通違規3萬8466件，其中車輛不停讓行人4441件、行駛（騎樓）人行道5899件、人行道違規停車2萬2447件、行人違規3889件，以及移動式道路障礙1790件。

警方針對北市100處行人高發事故路口為期2周執法，5月22日至6月5日的行人交通事故共2件、2人受傷，較去年同期減少5件、5傷。