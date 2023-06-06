計程車司機下建國匝道 疑不耐久候變換車道釀5車車禍

台北市中山區市民高架下建國匝道坡道，今早發生5車車禍，李男駕駛計程車疑因不耐久候，變換車道時與同向車輛發生碰撞，衝向波及對向的3輛車，全案5車受損、3人受傷，警方將分析若有違規，將依規定告發。

中山交通分隊指出，計程車李姓司機，今早9點20分許，沿市民高架東往西下匝道行駛第二車道，疑似不耐久候，往左變換車道，與同向第一車道行駛的彭男車輛發生碰撞，計程車當下衝向波及對向往東的3輛車，全案造成5車受損3人受傷，李男及對向車輛駕駛杜男、梁男等3人，頭部、手部受傷，所幸暫無大礙。