旅台疑遭摸大腿性騷 南韓美女直播主不提告訴

2日在新北市八里左岸邊騎腳踏車邊開直播，疑似被台籍陳姓男子尾隨、趁機摸大腿的南韓美女直播主，警方今天上午透過管道聯繫上，她表示已經回國，且不打算提告性騷擾。

IG擁有1萬粉絲追蹤的女直播主오세블리，近日獨自來台旅遊，2日在八里左岸租借4輪腳踏車，穿著短裙邊騎車邊開直播，沿途特別吸引男性目光，好幾個人目迎她靠近，又目送她遠離，視線沒有離開過，途中被1名29歲陳姓男子騎機車沿路尾隨將近1個小時。

陳男先熱心幫忙指引路線，後來疑似趁隙故意觸摸她的大腿涉嫌性騷，引起南韓網路媒體關注。轄區蘆洲警分局根據監視器拍到的車號查出陳男身分，昨晚七時許到八里左岸巡邏找到人，帶回調查。

陳男供稱，因為女直播主有向他問路，可能因為言語不通，後來還是走錯方向，於是他騎機車追上去想提醒，發現她的短裙被風掀起，於是伸手去壓她的裙襬，不小心碰到大腿。