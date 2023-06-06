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旅台疑遭摸大腿性騷 南韓美女直播主不提告訴

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

2日在新北市八里左岸邊騎腳踏車邊開直播，疑似被台籍陳姓男子尾隨、趁機摸大腿的南韓美女直播主，警方今天上午透過管道聯繫上，她表示已經回國，且不打算提告性騷擾

IG擁有1萬粉絲追蹤的女直播主오세블리，近日獨自來台旅遊，2日在八里左岸租借4輪腳踏車，穿著短裙邊騎車邊開直播，沿途特別吸引男性目光，好幾個人目迎她靠近，又目送她遠離，視線沒有離開過，途中被1名29歲陳姓男子騎機車沿路尾隨將近1個小時。

陳男先熱心幫忙指引路線，後來疑似趁隙故意觸摸她的大腿涉嫌性騷，引起南韓網路媒體關注。轄區蘆洲警分局根據監視器拍到的車號查出陳男身分，昨晚七時許到八里左岸巡邏找到人，帶回調查。

陳男供稱，因為女直播主有向他問路，可能因為言語不通，後來還是走錯方向，於是他騎機車追上去想提醒，發現她的短裙被風掀起，於是伸手去壓她的裙襬，不小心碰到大腿。

警方昨天即在오세블리的臉書和IG留言，後來再透過私訊，今天上午聯繫上她，員警告知已經找到涉嫌性騷的男子，問她是否需要法律協助，오세블리表示已經回國，同時問了一句：「只能透過訴訟懲罰那個人嗎？程序複雜嗎？」最後決定不提出告訴。

陳男騎機車靠近，突然伸手觸摸女直播主大腿，她嚇到連忙撥開對方的手。圖／翻攝AfreecaTV
陳男騎機車靠近，突然伸手觸摸女直播主大腿，她嚇到連忙撥開對方的手。圖／翻攝AfreecaTV
警方用翻譯軟體和女直播主對話，後來她決定不提告訴。記者林昭彰／翻攝
警方用翻譯軟體和女直播主對話，後來她決定不提告訴。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子沿途尾隨，不斷出現在女直播主오세블리身邊，昨晚被警方帶回調查。圖／翻攝AfreecaTV
陳姓男子沿途尾隨，不斷出現在女直播主오세블리身邊，昨晚被警方帶回調查。圖／翻攝AfreecaTV

直播主 八里 南韓 性騷擾

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