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國道一南向37.7K三車追撞 疑閃爆破輪胎皮失控釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

莊男駕車今天上午行駛於國道1號五楊高架南向37.7公里處，疑為閃避路中掉落的輪胎皮被後方客運追撞，客運失控往右擦撞外側車道另輛汽車釀3車追撞。所幸現場無人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解30歲范姓司機今天上午7時許，他駕駛一輛小貨車行經國道1號五楊高架道路南向37.7公里突然輪胎爆胎，范姓駕駛急往路肩切停待援。未料20歲莊男駕駛汽車行經於此，疑為閃避小貨車掉落輪胎皮而失控急往右邊切駛，遭後方64歲許男所駕駛的客運（車上11名乘客）追撞。

客運司機許男追擊前車人車失控往右急切，卻不慎擦撞外側車道50歲張男所駕駛汽車，導致張男人車45度角騎上高架護欄，所幸現場沒有人受困受傷，肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警調查釐清。

國道警呼籲用路人，應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國道1號五楊高架南向37.7公里處，今天上午發生3車追撞事故，肇因疑為閃避路中掉落的輪胎皮失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架南向37.7公里處，今天上午發生3車追撞事故，肇因疑為閃避路中掉落的輪胎皮失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架南向37.7公里處，今天上午發生3車追撞事故，肇因疑為閃避路中掉落的輪胎皮失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架南向37.7公里處，今天上午發生3車追撞事故，肇因疑為閃避路中掉落的輪胎皮失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架南向37.7公里處，今天上午發生3車追撞事故，肇因疑為閃避路中掉落的輪胎皮失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架南向37.7公里處，今天上午發生3車追撞事故，肇因疑為閃避路中掉落的輪胎皮失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝

國道 五楊高架

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