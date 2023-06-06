大安濱海樂園高中生溺斃 當地人籲：腳踏沙灘已濕快走
3名高中生日前到台中大安海濱樂園戲水，其中1名學生失蹤，被大浪捲入海中，他的遺體昨天早上被發現沖上岸邊，一名當地人說，大安濱海公告沙灘戲水區，許多遊客不知漲潮很危險，如果腳底踏的沙灘已濕，代表海水將漲潮，需立即撤回岸邊，避免迅速漲潮時很危險。
高中生家人昨天到海岸邊指認遺體痛哭，母親自責說，兒子告知要和同學去打球，沒想到是去海邊玩水，她痛哭：「如果知道你要去玩水，我一定阻止」。
台中市消防局表示，昨天早上5點24分在大安港路海邊沙灘，距離落海地點往南約700公尺處發現疑似失蹤者遺體，17歲男性明顯死亡，經通知家屬確認是6月3日在大安區濱海樂園外海溺水失蹤者。
台中市觀旅局表示，大安濱海樂園是台中市府公告開放水域遊憩活動的海域，為維護水域遊憩活動安全，聘請退役蛙人身分的合格救生員進駐，每年3月到12月，每天早上7點到下午6點，開放民眾在沙灘戲水等活動，合格救生員在旁巡護，守護民眾安全。
大安濱海入口處有標示牌，標明沙灘戲水區範圍，離岸邊100公尺，二側205公尺，也提醒遊客，戲水時要遵守公告內容，從事水上遊憩活動，應參考氣象局海象即時訊息，注意現場潮汐變化。
一名當地人說，大安濱海外圍有海溝，沙灘區的沙質柔軟，戲水民眾要注意，當腳踩的砂已滲水，代表將漲潮，需快速後撤，否則漲潮快速，踩進軟砂，遇到大浪時不易快速往回走。
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