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影／金門情侶深夜開車看海太忘我？漲潮受困急呼救

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一對情侶今凌晨開著吉普車到海灘甜蜜看風景，疑似因濃情蜜意太忘我，未注意漲潮，等到發現時，車門已遭海水沒過，兩人趕緊打電話報案呼救，並爬到車頂等待救援，消防人員出動9車25人前往救援，花了40多分鐘將兩人救上岸。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在今天凌晨00時06分接獲118海巡轉報，指稱成功海灘往昔果山海灘方向有民眾受困車內，因海水漲潮無法下車，請求救援。指揮中心派第二大隊、金湖、金沙及金寧分隊IRB 3台，各式消防人車共9車25人前往救援，由大隊長陳國瑋指揮整體救援行動，在消防人員趕抵現場後，發現為1男1女受困車上，由小隊長蔡承霖率隊員黃志中、林匯耀駕駛IRB艇前往救援。

救援人員表示，他們抵達現場後分由尚義海堤及后湖海水浴場處下2艇，沿著成功海灘往昔果山海灘方向實施雙向搜尋，小隊長蔡承霖率隊員黃志中、林匯耀駕駛IRB艇前往救援，經搜尋後於昔果山海灘附近發現受困者，因適逢海水漲潮，車子將滅頂，受困兩人站在車頂上求救，因當時海水漲潮，浪潮洶湧，船艇多次嘗試靠近，仍無法順利接近。

帶隊官小隊長蔡承霖考量若不儘速救援，受困者恐將有滅頂的可能，馬上指派隊員黃志中攜帶救生衣、以活餌救援方式下艇游泳，於00時43分接近受困者，等民眾將救生衣穿戴好後，便由黃以拖拉方式搶救2位民眾於00時49分上岸，經上岸後檢視受困2員並無任何受傷情況。

金門縣消防局獲報出動多人到場救援，花了40多分鐘將兩人救上岸，但這起離譜的救援案件也引起網友熱議。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局獲報出動多人到場救援，花了40多分鐘將兩人救上岸，但這起離譜的救援案件也引起網友熱議。圖／金門縣消防局提供
金門一對情侶相約開車到海灘看海，結果沒注意車子竟被海水淹沒，只能爬上車頂呼救。圖／民眾提供
金門一對情侶相約開車到海灘看海，結果沒注意車子竟被海水淹沒，只能爬上車頂呼救。圖／民眾提供
金門一對情侶半夜甜蜜看海受困，大半夜出動多位職義消到場救援，網友怒斥，浪費社會成本。圖／金門縣消防局提供
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漲潮 金門 情侶

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