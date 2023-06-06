影／金門情侶深夜開車看海太忘我？漲潮受困急呼救

金門一對情侶今凌晨開著吉普車到海灘甜蜜看風景，疑似因濃情蜜意太忘我，未注意漲潮，等到發現時，車門已遭海水沒過，兩人趕緊打電話報案呼救，並爬到車頂等待救援，消防人員出動9車25人前往救援，花了40多分鐘將兩人救上岸。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在今天凌晨00時06分接獲118海巡轉報，指稱成功海灘往昔果山海灘方向有民眾受困車內，因海水漲潮無法下車，請求救援。指揮中心派第二大隊、金湖、金沙及金寧分隊IRB 3台，各式消防人車共9車25人前往救援，由大隊長陳國瑋指揮整體救援行動，在消防人員趕抵現場後，發現為1男1女受困車上，由小隊長蔡承霖率隊員黃志中、林匯耀駕駛IRB艇前往救援。

救援人員表示，他們抵達現場後分由尚義海堤及后湖海水浴場處下2艇，沿著成功海灘往昔果山海灘方向實施雙向搜尋，小隊長蔡承霖率隊員黃志中、林匯耀駕駛IRB艇前往救援，經搜尋後於昔果山海灘附近發現受困者，因適逢海水漲潮，車子將滅頂，受困兩人站在車頂上求救，因當時海水漲潮，浪潮洶湧，船艇多次嘗試靠近，仍無法順利接近。