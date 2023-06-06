澎湖警方接獲恐嚇郵件 揚言在遊覽車放炸彈
澎湖縣警局今天在局長信箱，發現恐嚇郵件，聲稱今天下午要在遊覽車放「遙控炸彈」。澎湖警方通報警政署，並聯絡各遊覽車公司及澎湖公共車船管理處留意。
據了解，這封匿名恐嚇信今天清晨傳進澎湖縣警局局長信箱，上午員警發現內容，大致內容是稱，要在下午在遊覽車放「遙控炸彈」。
由於郵件內容並沒提及要在哪家遊覽車放炸彈，澎湖警方立即通報警政署，但由於手法和5月16日澎湖水族館接到炸彈匿名恐嚇信雷同，警方擔心全面搜查每家遊覽車或客運車公司車輛，可能反而造成恐慌，已請各家遊覽車業者，請司機上車前檢查車內狀況。
據了解，5月間台灣多縣市傳出炸彈匿名信，5月16日澎湖水族館也曾在官網信箱，接到類似郵件，揚言水族館女廁安置9顆遙控炸彈，並要在5月17日上午11點引爆第一顆，館方報警，還封館搜索，並未發現可疑爆裂物。
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