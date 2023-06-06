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桃園鬧區街頭大竄逃 非法移工見警棄車狂奔7人被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市4名男非法移工昨晚開車行經八德區，因為未禮讓行人被四維派出所巡邏員警攔下，一行人心虛加速逃逸，隨後棄車狂奔，警方一路追上逮到其中一人，驚險畫面被民眾拍下上傳網路，引發外界討論。對此警方事後循線逮捕同車3人，另外再發現3名同夥，共7名非法移工被捕。

昨晚6點30分左右，八德分局四維派出所員警執行巡邏勤務時，在廣福路、介壽路口見到一部轎車未禮讓行人要攔檢，該車卻加速往廣福路方向逃逸，警方追至廣福路150巷口攔停該車時，車上4名男子立即棄車逃逸，但因警力不足，現場逮捕一名非法移工。

由於該路段為八德鬧區，附近車來車往，引發許多民眾圍觀，畫面被拍下後上傳網路，引發網友討論。隨後警方擴大追查現場逃逸移工蹤跡，發現一名搭乘汽車逃逸，一名跑往四維路方向逃逸。

警方於晚間7點30分在和平路53巷口攔查到車輛，並在車上逮捕4男1女，共5名非法移工，另在四維、重慶街口逮捕另一逃逸非法移工，共計逮捕7名，警方訊後解送到移民署桃園專勤隊收容，等待遣返。

桃園市八德區4名非法移工遇警攔查棄車逃逸，引發眾人圍觀。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區4名非法移工遇警攔查棄車逃逸，引發眾人圍觀。記者周嘉茹／翻攝
現場警力不足逮捕一名非法移工，隨後警方循線逮捕7人。記者周嘉茹／翻攝
現場警力不足逮捕一名非法移工，隨後警方循線逮捕7人。記者周嘉茹／翻攝

移工 桃園 移民署

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