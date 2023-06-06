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影／1月大女嬰嗆奶臉全黑 警開道2分鐘內送醫救回一命

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市1名1個月大女嬰疑似喝奶嗆噎到，臉色與呼吸異常，37歲羅姓父親清晨急抱女嬰到派出所求救，警方當機立斷開警車鳴笛開道，原本4分鐘就醫車程，2分鐘內順利將女嬰送到豐原醫院救治，鬼門關前救回寶貴性命。

前天清晨4點多，37歲羅姓男子手中抱著1個月大女嬰，著急跑進豐原警分局合作派出所，心急向警員楊富程求救說，女兒清晨喝完奶，突然口吐白沫，呼吸變得急促，疑似噎住、臉色變黑，請警方求救。

楊員先安撫羅男情緒，初步檢視女嬰臉色有異，為免耽誤送醫時機，當機立斷請羅男抱著女嬰坐上警車，沿途開啟警報器，原本4分鐘的就醫車程，不到2分鐘順利抵達豐原醫院急診室，所幸女嬰經醫護人員救治後，已無大礙。

羅男這才放下心中大石，向警方表示，因家住在派出所對面巷內，事發當下來不及多想，便趕緊抱著女兒衝進派出所請求協助，好在女兒沒事，懸著的一顆心總算可以放下，對於警方的熱心協助深表感謝。

豐原分局分局長劉其賢呼籲，民眾如有緊急就醫情形，建議優先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療協助。

1個月大女嬰疑喝奶溢嗆奶呼吸急促，羅姓父親清晨抱著女兒向警方求救，所幸警車開道2分鐘內順利就醫。圖／讀者提供
1個月大女嬰疑喝奶溢嗆奶呼吸急促，羅姓父親清晨抱著女兒向警方求救，所幸警車開道2分鐘內順利就醫。圖／讀者提供
1個月大女嬰疑喝奶溢嗆奶呼吸急促，羅姓父親清晨抱著女兒向警方求救，所幸警車開道2分鐘內順利就醫。圖／讀者提供
1個月大女嬰疑喝奶溢嗆奶呼吸急促，羅姓父親清晨抱著女兒向警方求救，所幸警車開道2分鐘內順利就醫。圖／讀者提供
1個月大女嬰疑喝奶溢嗆奶呼吸急促，羅姓父親清晨抱著女兒向警方求救，所幸警車開道2分鐘內順利就醫。圖／讀者提供
1個月大女嬰疑喝奶溢嗆奶呼吸急促，羅姓父親清晨抱著女兒向警方求救，所幸警車開道2分鐘內順利就醫。圖／讀者提供

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