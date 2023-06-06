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行車糾紛！男命理師國小前亮槍 嚇接送學童家長

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡／嘉義即時報導

32歲謝姓男命理師昨天下午4點左右開車行經嘉縣北回國小前榮典路，與40多歲譚姓男機車騎士發生行車糾紛，謝男突攔車對譚男持槍恐嚇，水上警分局接獲報案尋車追人3小時，迅速在嘉市某車行逮捕謝男，於車內起出1支鎮暴槍、8瓶二氧化碳氣瓶、上滿專用子彈彈夾3個及一包約30發子彈等，今早依妨礙自由移送嘉義地檢署偵辦。

據了解，譚男昨天下午騎車準備接孩子下課，行經水上鄉台一線遇開轎車謝男對其按喇叭逼車，兩人互不相讓，開始追對方車輛，最後在往水上機場道路北回國小前，謝男對潭男亮出槍，因剛好逢國小放學時間，譚男嚇到趕緊報警。

嘉縣水上警分局表示，昨天下午近5點，接獲民眾報案行車糾紛一男子持槍恐嚇，立即組成小組尋車追人，於晚間8點初在嘉義市一車行外發現謝姓犯嫌車輛，並於車內起出一支鎮暴槍、數瓶二氧化碳氣瓶、滿彈彈夾及一包子彈，今依妨礙自由送嘉義地檢署偵辦。

32歲謝男命理師昨下午放學時間與40多歲譚男機車騎士發生行車糾紛，謝突攔車對譚亮槍恐嚇，迅遭警逮補。圖／翻攝自google maps
32歲謝男命理師昨下午放學時間與40多歲譚男機車騎士發生行車糾紛，謝突攔車對譚亮槍恐嚇，迅遭警逮補。圖／翻攝自google maps

嘉義 恐嚇

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