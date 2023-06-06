夫妻吵架妻子攜子負氣離家 南警30分鐘內迅速找回

台南36歲的阮姓女子昨天上午9點跟王姓丈夫吵架，她負氣騎機車載著3歲兒子離家出走，王到處尋找均無法聯繫上，擔心妻兒安危報警協尋。警員在運用監視器畫面及車辨系統，30分鐘內迅速在安平區漁光島海邊防風林找到2人。

住在中西區37歲的王姓男子，昨天上午11點慌張的跑到台南市警二分局長樂派出所求助，王表示他和老婆吵架後，老婆趁他不注意時，騎機車載著3歲兒子離家出走，打電話給她也不接聽，拜託警方幫忙協尋。

警員李昀樵、張嘉文獲報後，隨即運用「警用科技」設備進行地毯式的查訪，費了一番功夫，11點30分在安平區漁光島海邊的防風林找到阮姓女子及兒子。

阮女當時仍心情不佳，警員加以安撫、開導後，才逐漸平復情緒，便帶回派出所通知王前來帶回。王看到老婆及兒子平安無恙，心中罣礙大石才終於落下，表示他以後不會再對太太亂發脾氣了，夫妻倆相偕返家。