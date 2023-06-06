快訊

平平是產地…在台灣吃海鮮就是比日本貴？內行2招破解：便宜吃到翻

蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro破10萬元被喊「便宜」 網酸：元宇宙過氣了才出

想分手遭健身猛男勒死 辯「很愛她」無期上訴變成15年刑

夫妻吵架妻子攜子負氣離家 南警30分鐘內迅速找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南36歲的阮姓女子昨天上午9點跟王姓丈夫吵架，她負氣騎機車載著3歲兒子離家出走，王到處尋找均無法聯繫上，擔心妻兒安危報警協尋。警員在運用監視器畫面及車辨系統，30分鐘內迅速在安平區漁光島海邊防風林找到2人。

住在中西區37歲的王姓男子，昨天上午11點慌張的跑到台南市警二分局長樂派出所求助，王表示他和老婆吵架後，老婆趁他不注意時，騎機車載著3歲兒子離家出走，打電話給她也不接聽，拜託警方幫忙協尋。

警員李昀樵、張嘉文獲報後，隨即運用「警用科技」設備進行地毯式的查訪，費了一番功夫，11點30分在安平區漁光島海邊的防風林找到阮姓女子及兒子。

阮女當時仍心情不佳，警員加以安撫、開導後，才逐漸平復情緒，便帶回派出所通知王前來帶回。王看到老婆及兒子平安無恙，心中罣礙大石才終於落下，表示他以後不會再對太太亂發脾氣了，夫妻倆相偕返家。

警二分局提醒民眾，現代人生活忙碌，因繁忙的生活，家人間容易會為小事而起衝突，家庭中如發生溝通問題，應以理智、平和處理，意見不同的時候，可以換個方式表達。

台南市警二分局長樂所員警李昀樵(右），迅速找回阮姓婦人(左)及3歲男童，記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局長樂所員警李昀樵(右），迅速找回阮姓婦人(左)及3歲男童，記者黃宣翰／翻攝

台南

延伸閱讀

小孩愛頂嘴怎麼辦？小S無奈「不能兇」　被逼哭離家出走

王彩樺面臨「婚姻危機」！蒐證後攤牌老公氣炸離家出走

15歲學生玩手機被念負氣離家 母親找不到警冒雨找到人

手機遭沒收心生不滿...16歲少年負氣離家 警尋獲揮汗幫騎破鐵馬

相關新聞

宜蘭五結鄉三車擦撞 釀1死、2無生命跡象、1重傷

宜蘭五結鄉鎮安路與溪濱路口今天上午發生死亡車禍，1輛小貨車與2輛自小客車擦撞，共4名傷者，其中1人死亡、2人無呼吸心跳（...

行車糾紛！男命理師國小前亮槍 嚇接送學童家長

32歲謝姓男命理師昨天下午4點左右開車行經嘉縣北回國小前榮典路，與40多歲譚姓男機車騎士發生行車糾紛，謝男突攔車對譚男持...

「K董變投顧老師教投資」張國煒遭詐團盜用 星宇發聲了

繼華碩（2357）董事長施崇棠照片日前遭冒用成立粉絲專頁，招募投資人加入公益存股社團，吸引投資人關注後，星宇航空董事長張...

影／1月大女嬰嗆奶臉全黑 警開道2分鐘內送醫救回一命

台中市1名1個月大女嬰疑似喝奶嗆噎到，臉色與呼吸異常，37歲羅姓父親清晨急抱女嬰到派出所求救，警方當機立斷開警車鳴笛開道...

夫妻吵架妻子攜子負氣離家 南警30分鐘內迅速找回

台南36歲的阮姓女子昨天上午9點跟王姓丈夫吵架，她負氣騎機車載著3歲兒子離家出走，王到處尋找均無法聯繫上，擔心妻兒安危報...

叫小賀喬債3萬卻只拿到紅包 債主火大開車撞議員服務處

高雄市議員李雨庭大寮服務處，昨天遭轎車倒車涉嫌撞毀大門，警方在案發後4個多小時，逮捕洪姓男子，查出洪不滿居中協商債務的男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦