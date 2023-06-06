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叫小賀喬債3萬卻只拿到紅包 債主火大開車撞議員服務處

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市議員李雨庭大寮服務處，昨天遭轎車倒車涉嫌撞毀大門，警方在案發後4個多小時，逮捕洪姓男子，查出洪不滿居中協商債務的男子，只給他紅包，不到借款本金，憤而開車撞服務處。

據了解，蘇姓婦人（61歲）以身分證貸款方式，向10多名債主小額貸款，總計借27萬元，洪姓男子（23歲）經手借款3萬元給蘇婦。由於蘇婦因利息越來越多，還不出錢，也不認識債主，才找1名綽號「小賀」的男子幫她整合債務。

這名叫「小賀」的男子根據蘇婦的通話紀錄，一一聯絡債主，透過市議員李雨庭的助理借協商地點，才約蘇婦的10多名債主，昨天下午到李雨庭大寮服務處協商債務。

警方調查，協商過程中，小賀認為洪姓男子借蘇婦3萬元，蘇婦還1萬多元，利息也還了不少，只給洪1個紅包。洪認為還不到本金，不拿紅包，與小賀的朋友發生肢體衝突，洪離開後心有不甘，昨晚6時55分便駕駛黑色轎車，倒車撞毀李雨庭服務處大門後棄車逃離，搭朋友轎車離去。昨天高雄市議會也因此，要求警方在24小時破案。

警方鎖定洪姓男子涉案，擴大調閱監視器，直到昨晚11時左右，在高雄市鳳山區大東醫院逮捕洪，依毀損、恐嚇罪嫌移送法辦。

洪姓男子（中）不滿叫「小賀」的男子喬債務，昨衝撞議員服務處被捕。記者林保光／翻攝
洪姓男子（中）不滿叫「小賀」的男子喬債務，昨衝撞議員服務處被捕。記者林保光／翻攝

李雨庭 高雄市

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