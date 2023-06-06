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6歲童泡澡溺死？ 渾身傷疑受虐

聯合報／ 記者陳宏睿游振昇余采瀅／台中報導

豐原一名6歲男童在泡澡時，突然沒有呼吸心跳，送醫搶救近1小時仍不治。醫護人員發現男童身上有多處陳舊性瘀傷，懷疑受虐。 示意圖／Ingimage
豐原一名6歲男童在泡澡時，突然沒有呼吸心跳，送醫搶救近1小時仍不治。醫護人員發現男童身上有多處陳舊性瘀傷，懷疑受虐。 示意圖／Ingimage
台中市6歲徐姓男童1日在浴缸內溺水，無生命跡象，送醫急救後不治，醫院發現男童身上有多處新舊傷，懷疑受虐通報。檢察官初驗無法判斷死因，今天將解剖釐清，徐父、女友及祖母訊後先請回。

中市消防局1日晚間8時許接獲報案，徐童在住處浴缸「泡在水裡抽搐」，無呼吸、心跳，救護車趕到緊急送醫，男童仍不治。醫院發現男童四肢、身體有新舊傷痕，懷疑遭虐，通報警方。

豐原警分局2日報請檢方相驗，訊問男童37歲徐姓父親、徐父同齡同居女友，及平時負責照顧男童的祖母。

經查，徐男打零工，女友在髮廊幫忙，檢方訊問是否涉及不當管教時，徐男稱男童頑皮會「持衣架教訓」等方式管教；案發時他發現兒子泡在水裡，請女友報案。

中市社會局說，男童曾有2次家暴通報紀錄，第1次通報後已結案，去年再度接獲通報，仍在服務中。家防中心初步評估男童疑有遭虐，將依法提起獨立告訴。

女友 家暴

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