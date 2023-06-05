苗栗山林大火 陸空投水救援有效壓制明火

苗栗縣山林火災導致10名警義消不適送醫。消防署表示，苗栗縣消防局今天出動23車52人救援，空總直升機也支援空中20次投水（約40噸）滅火任務，有效壓制明火。

消防署今晚發布新聞稿表示，苗栗縣消防局昨天中午12時33分獲報，指大湖鄉發生山林火災，立即派員前往滅火，但因風向突然改變造成濃煙籠罩救災警義消，有10人因吸入過多一氧化碳而不適送醫。

新聞稿指出，卓員和沈員持續住院治療，昨天已出院的廖員等5人，今天再返回醫院進行高壓氧治療，隨後也返家休息；其餘3人都在家休養。

消防署指出，苗栗縣消防局今天共出動23車、52人救援，由大隊長指揮救災，但因現場偏僻且缺乏水源，加上堆積大量廢棄木材救援不易，內政部立即派遣空勤總隊直升機於上午7時許支援空中滅火救災任務，共派遣1架次、投水20次，投水量約40噸，有效壓制明火。

同時，後續由苗栗縣消防局配合挖土機進行挖掘，以撲滅深層火點，若有需要將再申請空勤總隊支援。

消防署說，內政部長林右昌昨天獲知多名警義消救災受傷後，立即指示消防署瞭解案發過程，並全力協助苗栗縣消防局及醫院醫療照護，今天也派員慰問受傷警義消。