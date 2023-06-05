新北市烏來區南勢溪昨發生泛舟民眾落水失蹤，消防搜救人員今再執行搜救任務，下午溪水湍急，不適宜下水搜索，搜救員改岸巡搜索，但執行岸巡的個組別回報沒有結果，陸續返回指揮站。

台北市28歲林姓男子與吳姓男子、趙姓女子昨相約赴烏來區南勢溪泛舟，不料林男泛舟到中游15k處落水，旋即失去身影，旁邊釣客協助報警，警消昨搜救一下午直到山區雨勢變大才停止搜救。

搜救人員今早8時許重啟搜救，出動26名警消、33名義消、12名民間團體人員及空拍機，計71人分為5個小組執行搜索任務，唯下午溪水湍急改岸巡仍未搜尋到林男，5小組陸續返回指揮站。