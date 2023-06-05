溪水湍急 烏來泛舟失蹤男仍未尋獲
新北市烏來區南勢溪昨發生泛舟民眾落水失蹤，消防搜救人員今再執行搜救任務，下午溪水湍急，不適宜下水搜索，搜救員改岸巡搜索，但執行岸巡的個組別回報沒有結果，陸續返回指揮站。
台北市28歲林姓男子與吳姓男子、趙姓女子昨相約赴烏來區南勢溪泛舟，不料林男泛舟到中游15k處落水，旋即失去身影，旁邊釣客協助報警，警消昨搜救一下午直到山區雨勢變大才停止搜救。
搜救人員今早8時許重啟搜救，出動26名警消、33名義消、12名民間團體人員及空拍機，計71人分為5個小組執行搜索任務，唯下午溪水湍急改岸巡仍未搜尋到林男，5小組陸續返回指揮站。
新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋表示，進行任何水上活動時，應該加倍注意風險並嚴格遵守相關的安全規定。穿戴防護頭盔及救生衣是非常重要的防護措施，但它並不能完全消除危險，因此民眾仍應隨時保持警覺，隨時注意周圍的環境和水勢。
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