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高雄男又加霸王油 「小錢也是錢」加油站員工怒報警
高雄日前47歲李姓男子3月先在楠梓區的台糖加油站加霸王油遭逮，案件還在橋頭地檢署審理，李男昨天下午故技重施，在路竹區加了3百元汽油，藉故未帶現金欲返家拿錢，實則逃之夭夭，警獲加油站人員報案後，擴大監視器追查約談李男，依詐欺罪，將他移送偵辦。
警方指出，李男昨天下午1時30分許，在路竹區的統一精工加油站路竹二站加了3百元的油後，李男先以逾期信用卡刷卡付費，經加油站員工提醒無法支付款項後，李男告知身上未帶現金，須返家拿現金，留下電話離開後，卻就此消失無蹤。
據悉，加油站員工打了至少四通電話給他，第一通李男接聽後，表示有財務困難，聲稱父親在台南市立醫院開刀手術；第二通也有接聽，直說會找朋友拿錢過去，但第三通說沒人可拿錢幫他，第四通則是有通未接，加油站員工當天氣得向一甲派出所報案，並在臉書社團「湖內區大小事」貼文，受騙金額雖不多，但也是錢，提醒同行注意。
湖內分局指出，李男3月6日在台糖加油站以相同手法犯案，並已依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，而一甲派出所接獲報案後，立即調閱相關監視器擴大追查，通知李男到案說明，將依詐欺罪，再度將他移送橋頭地檢署偵辦。
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