電動三輪車騎樓充電突爆炸起火 店家急拿滅火器滅火

新北市三峽區民權街日前發生電動三輪車爆炸，店家聽聞停放在騎樓充電的電動三輪車竟無故爆炸，隨後自燃，趕緊拿著滅火器滅火並報案，消防人員4分鐘內到場協助滅火降溫，所幸整起事故發生在白天，未造成更嚴重災情。

據了解，店家員工指出當時他聽到騎樓傳來連續爆炸聲，走出店門只看到騎樓的電動三輪車正在爆炸還起火燃燒，趕快又衝回店內拿滅火器滅火，但滅火器無法有效遏制電動車起火，幸好消防車立即抵達。

消防人員抵達後立刻布水線滅火降溫，整起事故未波及周圍機車且事發在白天，若發生在深夜或凌晨民眾休息時間，難保造成不可逆的危害。