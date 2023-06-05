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電動三輪車騎樓充電突爆炸起火 店家急拿滅火器滅火

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市三峽區民權街日前發生電動三輪車爆炸，店家聽聞停放在騎樓充電的電動三輪車竟無故爆炸，隨後自燃，趕緊拿著滅火器滅火並報案，消防人員4分鐘內到場協助滅火降溫，所幸整起事故發生在白天，未造成更嚴重災情。

據了解，店家員工指出當時他聽到騎樓傳來連續爆炸聲，走出店門只看到騎樓的電動三輪車正在爆炸還起火燃燒，趕快又衝回店內拿滅火器滅火，但滅火器無法有效遏制電動車起火，幸好消防車立即抵達。

消防人員抵達後立刻布水線滅火降溫，整起事故未波及周圍機車且事發在白天，若發生在深夜或凌晨民眾休息時間，難保造成不可逆的危害。

新北市政府消防局第五大隊大隊長鍾世銘呼籲，電動車日益普及，已是許多行動不便或老年人的代步工具，為防範電動車充電自燃，建議電動車應避免過度充電，也不可使用延長線，以免造成電線負載量過大；選購合格標章原廠車輛，必要時回廠檢測，如電池發生膨脹變形等情況，應立即送回檢修，以免造成更嚴重的危害。

電動三輪車騎樓充電突爆炸起火，店家急拿滅火器滅火。記者李易昌／翻攝
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電動三輪車騎樓充電突爆炸起火，店家急拿滅火器滅火。記者李易昌／翻攝
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電動三輪車騎樓充電突爆炸起火，店家急拿滅火器滅火。記者李易昌／翻攝
電動三輪車騎樓充電突爆炸起火，店家急拿滅火器滅火。記者李易昌／翻攝
電動三輪車騎樓充電突爆炸起火，店家急拿滅火器滅火。記者李易昌／翻攝
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