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男子疑貢寮採海菜失聯 廢棄九孔池尋獲遺體

中央社／ 新北5日電

基隆市57歲陽姓男子疑在新北市貢寮區忠聖宮附近採海菜時失聯，搜救人員5日上午在附近廢棄九孔池凹洞發現1具男性遺體，經家屬指認確定為陽男。（讀者提供） 中央社
基隆市57歲陽姓男子疑在新北市貢寮區忠聖宮附近採海菜時失聯，搜救人員5日上午在附近廢棄九孔池凹洞發現1具男性遺體，經家屬指認確定為陽男。（讀者提供） 中央社

基隆市57歲陽姓男子疑在新北市貢寮區忠聖宮附近採海菜時失聯，搜救人員今天上午10時許在附近廢棄九孔池凹洞發現1具男性遺體，經家屬指認後，確認死者為陽男，死因尚待釐清。

警消昨晚6時許接獲通報，指貢寮區香蘭街附近停放1輛車子，一旁還有冰桶、浮潛用具等物品，車輛已停放整天但始終不見車主，擔心發生意外，通報警消協尋。

獲報後，消防局及海巡署昨晚共出動18名人員搜尋，但因天色昏暗及海象不佳，昨晚9時許暫停搜索行動，今天持續陸海空搜救。

瑞芳潛水搜救義消分隊人員今天上午10時35分在距離忠聖宮不遠處的廢棄九孔池凹洞發現1具遺體，義消將遺體帶上岸後，經家屬指認確認死者為陽男。至於詳細死因，仍有待警方調查。

新北市政府消防局第6大隊大隊長羅億田表示，近期海域及岸際水文變化大，加上天氣較為炎熱，民眾從事採捕或水域遊憩活動時，應謹慎小心並結伴同行，若遇危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能在第1時間投入能量救援。

貢寮 海巡署

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