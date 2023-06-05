快訊

噁男檢測器？莫名被加Risu社團遭女公審 臉書社團變態招數曝光嚇慘人

T1聯盟／驚傳魔獸下季返台機率低！ 雲豹執行長回應了

印度火車慘案調查：信號系統出錯、遺體無人認領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗市牛肉麵店氣爆案老闆傷重不治 媽媽、女兒搶救中

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市南苗6月3日發生牛肉麵店嚴重氣爆，造成店內3人重傷送醫，其中，許姓老闆昨天傷重回天乏術。圖／本報資料照片
苗栗市南苗6月3日發生牛肉麵店嚴重氣爆，造成店內3人重傷送醫，其中，許姓老闆昨天傷重回天乏術。圖／本報資料照片
苗栗市南苗6月3日發生牛肉麵氣爆意外，造成店內3代人送醫，其中，許姓老闆昨天傷重回天乏術，他的母親及女兒嚴重燒傷，目前仍在搶救中，氣爆原因由檢警進一步調查中。

苗栗市南苗三角公園旁，天雲街、光復路口一家新開牛肉麵，6月3日上午發生氣爆，爆炸力驚人，現場碎片噴飛一片狼籍，店內備餐的許姓老闆（57歲），及許的母親陳姓老婦人（78歲）、女兒（23歲）嚴重燒傷送醫，另波及對街一名婦人輕傷。

許男燒傷面積8成，插管後轉送梧棲童綜合醫院，傷重延至昨天下午3點不治，陳姓老婦人及許女燒傷面積超過5成，分別送至中國醫大附設醫院、林口長庚醫院，目前救治中。

縣府消防局鑑識初步推測是牛肉麵店使用的爐具熄滅或未點著，也可能鋼瓶有瓦斯洩出，積蓄到一定濃度後遇上火源瞬間發生氣爆，威力才會這麼強大，原因由檢警進一步調查中。

氣爆 牛肉麵

延伸閱讀

被遺忘的報導：天津大爆炸，後來呢？

苗栗鬧區牛肉麵店瓦斯氣爆釀4傷 路過阿婆慘遭波及

爆炸烈火衝出吞噬整個街口 苗栗氣爆畫面曝光

「抹布水煮麵」牛肉麵店喊冤 外送員傳12分鐘影片打臉

相關新聞

苗栗市牛肉麵店氣爆案老闆傷重不治 媽媽、女兒搶救中

苗栗市南苗6月3日發生牛肉麵店氣爆意外，造成店內3代人送醫，其中，許姓老闆昨天傷重回天乏術，他的母親及女兒嚴重燒傷，目前...

7旬翁西門町過馬路突攔車 持剪刀揮舞大喊：別惹我，我殺過人

71歲林姓老翁日前在西門町過馬路，因轎車沒有禮讓他，憤而把對方攔下理論，他一度拿出預藏剪刀揮舞，還大聲叫喊「不要惹我，我...

女兒持過期眷屬證被拒搭 火車司機嗆「我就不開車」

臉書社群「台灣便當管理局─附屬鐵路部」昨有粉絲投稿，表示台北車站剪票口攔下一名女子拿過期的鐵路工會彰化分會會員眷屬證搭車...

沙鹿工地旁路面塌陷 混凝土車側翻壓傷1人！勞檢處勒令停工

台中市沙鹿區一處工地旁路面今天塌陷，一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人，被送醫急救，台中市勞檢處已派人到場調查，並勒令停...

想害誰！大量螺絲散在國1高雄段 警頂艷陽花1.5小時清除

51歲詹姓男子今上午10時許開貨車載運螺絲行經國道1號南向369公里處時，疑車上貨物未妥善放好，造成大量螺絲散落路面，佔...

沙鹿工地旁路塌陷 混凝土車側翻釀1傷…都發局初判出爐

台中沙路區錦華街一處工地今地面塌陷，一輛水泥預拌車陷入側翻，駕駛受困、救出時意識模糊、送醫急救；都發局指出，第一時間勒令...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦