聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗市牛肉麵店氣爆案老闆傷重不治 媽媽、女兒搶救中
苗栗市南苗6月3日發生牛肉麵店氣爆意外，造成店內3代人送醫，其中，許姓老闆昨天傷重回天乏術，他的母親及女兒嚴重燒傷，目前仍在搶救中，氣爆原因由檢警進一步調查中。
苗栗市南苗三角公園旁，天雲街、光復路口一家新開牛肉麵，6月3日上午發生氣爆，爆炸力驚人，現場碎片噴飛一片狼籍，店內備餐的許姓老闆（57歲），及許的母親陳姓老婦人（78歲）、女兒（23歲）嚴重燒傷送醫，另波及對街一名婦人輕傷。
許男燒傷面積8成，插管後轉送梧棲童綜合醫院，傷重延至昨天下午3點不治，陳姓老婦人及許女燒傷面積超過5成，分別送至中國醫大附設醫院、林口長庚醫院，目前救治中。
縣府消防局鑑識初步推測是牛肉麵店使用的爐具熄滅或未點著，也可能鋼瓶有瓦斯洩出，積蓄到一定濃度後遇上火源瞬間發生氣爆，威力才會這麼強大，原因由檢警進一步調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言