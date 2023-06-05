苗栗市牛肉麵店氣爆案老闆傷重不治 媽媽、女兒搶救中

苗栗市南苗6月3日發生牛肉麵店嚴重氣爆，造成店內3人重傷送醫，其中，許姓老闆昨天傷重回天乏術。圖／本報資料照片 苗栗市南苗6月3日發生牛肉麵店氣爆意外，造成店內3代人送醫，其中，許姓老闆昨天傷重回天乏術，他的母親及女兒嚴重燒傷，目前仍在搶救中，氣爆原因由檢警進一步調查中。

苗栗市南苗三角公園旁，天雲街、光復路口一家新開牛肉麵，6月3日上午發生氣爆，爆炸力驚人，現場碎片噴飛一片狼籍，店內備餐的許姓老闆（57歲），及許的母親陳姓老婦人（78歲）、女兒（23歲）嚴重燒傷送醫，另波及對街一名婦人輕傷。

許男燒傷面積8成，插管後轉送梧棲童綜合醫院，傷重延至昨天下午3點不治，陳姓老婦人及許女燒傷面積超過5成，分別送至中國醫大附設醫院、林口長庚醫院，目前救治中。

縣府消防局鑑識初步推測是牛肉麵店使用的爐具熄滅或未點著，也可能鋼瓶有瓦斯洩出，積蓄到一定濃度後遇上火源瞬間發生氣爆，威力才會這麼強大，原因由檢警進一步調查中。