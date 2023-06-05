想害誰！大量螺絲散在國1高雄段 警頂艷陽花1.5小時清除
51歲詹姓男子今上午10時許開貨車載運螺絲行經國道1號南向369公里處時，疑車上貨物未妥善放好，造成大量螺絲散落路面，佔據3個車道，國道警方與高公局人員頂著艷陽，花了1個半小時才掃除螺絲，幸意外未造成人員受傷，警方將依法對詹男開出9000至1萬8000元罰單。
國道警方表示，今上午10時12分許接獲異物散落通報後，立即派遣岡山分隊巡邏車至現場處理，另通知交控中心請工務段派遣人員到場協助，由於螺絲佔據三車道，警方派員交控，直到11時35分才完全排除。
警方指出，詹姓男子獨自駕駛，酒測值為0，因散落物會，阻礙交通並容易引發事故，除將處罰9000至1萬8000元罰鍰外，高速公路局還會再加收處理作業費每半小時3000元，如肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。
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