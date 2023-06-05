7旬翁西門町過馬路突攔車 持剪刀揮舞大喊：別惹我，我殺過人

7旬林姓老翁日前在西門町過馬路，不滿轎車沒禮讓，將對方攔下持剪刀揮舞，嚇壞民眾。記者翁至成／翻攝 71歲林姓老翁日前在西門町過馬路，因轎車沒有禮讓他，憤而把對方攔下理論，他一度拿出預藏剪刀揮舞，還大聲叫喊「不要惹我，我殺過人」，駕駛嚇得急忙報警。警方趕抵，立刻制止林翁行為，把他架開後，帶回派出所偵辦，警詢後依恐嚇罪嫌移送法辦。

事實上，林翁前科累累，這並不是林翁第一次有這種誇張行徑。林翁是台北市警方的「頭痛人物」，過去還因為要民眾讓位博愛座，在捷運車廂內多次持剪刀揮舞，屢上新聞版面，所幸都沒有造成傷亡，卻被台北捷運列為高關懷名單、警示對象。