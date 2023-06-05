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7旬翁西門町過馬路突攔車 持剪刀揮舞大喊：別惹我，我殺過人
71歲林姓老翁日前在西門町過馬路，因轎車沒有禮讓他，憤而把對方攔下理論，他一度拿出預藏剪刀揮舞，還大聲叫喊「不要惹我，我殺過人」，駕駛嚇得急忙報警。警方趕抵，立刻制止林翁行為，把他架開後，帶回派出所偵辦，警詢後依恐嚇罪嫌移送法辦。
事實上，林翁前科累累，這並不是林翁第一次有這種誇張行徑。林翁是台北市警方的「頭痛人物」，過去還因為要民眾讓位博愛座，在捷運車廂內多次持剪刀揮舞，屢上新聞版面，所幸都沒有造成傷亡，卻被台北捷運列為高關懷名單、警示對象。
據了解，林翁在1980年曾闖入他人住家殺人，事後被判無期徒刑，因前總統蔣經國離世獲得減刑，孰料出獄後性情大變，頻頻嚷嚷著「我得了癌症，不怕死」、「我殺過人，你怕不怕」等語，陸續犯下多起恐嚇、公共危險等罪。
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