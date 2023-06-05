好市多婦幼車位遭霸佔！兩車主爆爭執 他不滿狂嗆「打我」

男子疑似不滿婦幼車位遭霸佔，與對方車主爆發口角。翻攝自「社會事新聞影音」 高雄美式賣場好市多中華電假日車位一位難求，4日有車主疑似沒有載幼童卻占用婦幼車位，另一名穿藍色衣服車主見狀與對方爆發口角，藍衣男還暴怒挑釁「打我，打我」，目擊民眾拍下雙方爭吵過程並上傳網路，引起熱議，警方今表示，違規停車占用婦幼停車格，依法最重可開罰1200元。

網路群組「社會事新聞影音」今貼出一段影片，指「6月4日，高雄市好市多中華店，車上沒小孩占用婦幼車位爆口角」。影片內容顯示有車主沒有載幼童卻占用婦幼車位。

其中一名身穿藍衣的男子，和占用車位的車主爆發口角，藍衣男不顧家人勸說，情緒激動與對方狠嗆，聽到對方回了去「叫什麼」，火氣又更大，情緒失控朝對方怒吼「打我！打我！打我！」，所幸雙方沒有打起來，藍衣男最後在家人陪同下離開現場。

今前鎮警分局表示，未接到雙方車主報案，但依據「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」規定，該種專用停車位僅供乘載孕婦或6歲以下兒童之車輛使用。

依據該規定，未具有相關停車識別證明者不得停放，各停車場管理單位應將違規占用事證通報市府交通局，市府可依停車場法第40-1條規定處600元至1200元罰鍰。