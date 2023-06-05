假期貨分析師願共同生活「詐1百萬結婚基金」 男銀行領款遭攔阻

寧夏路派出所警員藍裕翔(左二)、王琪淩(左一)與行員合力攔阻100萬元結婚基金詐騙案。記者蕭雅娟／翻攝 63歲陳姓男子，誤信自稱元富證券公司的期貨分析師網友，有意和他共同生活，日前至中國信託民權西路分行，打算領出100萬元新台幣「結婚基金」幸好行員關懷提問發現異狀，通報寧夏派出所協助。經警方調查，證券公司無此女子，陳男才驚覺遭感情詐騙。

警方指出，陳男日前在LINE上和女網友聊天，女子表示有意願和陳男共同生活，但需要陳男拿出100萬元當作結婚基金，陳男受騙至中國信託民權西路分行，經行員關懷提問，發現疑為詐騙，立即通報警方。

寧夏所警員藍裕翔、王琪淩到場了解，立刻致電元富證券公司確認人員名單，並無此女網友姓名，確認為假交友感情詐騙，陳男驚覺上當停止領錢，並感謝警方與行員耐心了解案件全貌，守住他的積蓄。