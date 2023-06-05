5億高中生墜樓引律師團與檢開戰 遺體3大爭點看這邊

台中市身價五億元的賴姓高中生在上月4日墜樓，同樓層、甫結婚2小時的夏姓男子被檢方列為被告，賴母在上月19日開記者會指控謀財害命，還找法醫高大成連日針對案情發表看法，甚至直言賴被人「下毒、他殺、丟下樓」等未證實說法，引來輿論壓力，也讓台中地檢署二度發聲明澄清，相驗報告在本周將出爐，針對外界疑點都將有證據釐清。

賴姓高中生（18歲）擁祖父贈與的30筆土地，市價超過5億元，賴母在上月19日開記者會質疑，賴生前2小時才與夏姓男子（26歲）結婚，質疑是謀財害命，而賴母找來律師許哲維、法醫高大成等人，連日對案情提出質疑，其中遺體部分，高大成與許哲維就有多項指控，以下為針對賴姓死者遺體疑點與檢方回應說法。

一、非高處墜樓？高大成說，他經家屬委託勘驗遺體，發現賴生沒有顱內出血、沒有熊貓眼，因心臟已未跳動，血就不會再打上去，不會形成熊貓眼，賴生只有右手骨折，骨折處沒有腫、沒有出血，恐是「死後才斷」，質疑賴生是在低樓層被人丟下。

根據檢察官相驗結果，死者胸部肋骨有數處骨折、刺破內臟，判斷是「高處墜落」導致，台中地檢署將待解剖、毒物報告出爐，以實際證據支持此論點。

二、遭人下毒？高大成說，賴生墜樓處的草皮已枯萎泛黃，質疑賴生墜樓後嘔吐物有遭受毒害，另外律師也提到，根據救護車、醫院提供的影像，賴生急救的針孔是在左手，與右手的4個針孔無涉。

台中地檢署回應，死者送醫時，醫護人員有在死者左、右手施打針劑，至於是否遭人下毒，近日解剖、毒物報告出爐後，即可釐清。

三、頸部有勒痕？高大成說，賴生左頸有一個長方型痕跡，應查是否為勒痕，有無外力介入可能。