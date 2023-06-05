快訊

悼六四被港警逮捕 台大僑生劉家儀已保釋今報平安

他以為晚半年退休可爽領50萬 因勞退「舊制1規則」差點少領2百多萬

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！B型這生肖「機會不斷」荷包裝滿滿

6歲童「泡澡」送醫不治四肢驅幹有瘀傷 鄰居曾聽到他大聲哭鬧

聯合報／ 記者游振昇余采瀅／台中即時報導

台中市一名6歲男童日前在家泡澡，突然無生命跡象，家屬打119送醫後仍不治，醫護人員赫然發現男童身上有多處陳舊性瘀傷，懷疑男童受虐，立刻通報警方。據了解，男童去年在家哭鬧聲很大，很不尋常，鄰居報案，警方曾到場調查。

台中市社會局表示，男童曾有受虐紀錄，家防中心初步評估男童疑似遭到兒虐，將依法提起獨立告訴；警方表示，此案目前已報請檢察官指揮偵辦中。

台中市社會局表示，男童曾因有家暴通報紀錄，社會局介入處理，家防中心初步評估男童疑似遭到兒虐，將依法提起獨立告訴。台中地檢署已啟動重大兒虐案調查，男童死因尚待釐清。

據了解，男童送醫急救不治，警方接到119轉報查證後，報請檢察官指揮調查，男童遺體已初步相驗，明天將解剖查明死因。

男童由父親照顧，去年有鄰居聽到男童哭鬧聲很大，聲音不尋常，鄰居報案，員警到住宅查訪，未發現男童疑似受虐跡象，當時已通報台中市社會局追蹤。

6歲男童在家泡澡，突然無生命跡象，送醫後不治，醫護人員赫然發現他身上有多處陳舊性瘀傷，懷疑受虐。 示意圖／Ingimage
6歲男童在家泡澡，突然無生命跡象，送醫後不治，醫護人員赫然發現他身上有多處陳舊性瘀傷，懷疑受虐。 示意圖／Ingimage

台中市 檢察官 受虐兒

延伸閱讀

台中6歲童「泡澡」送醫不治 醫護搶救驚見四肢驅幹瘀傷

5億高中生手臂針孔與急救無關？賴母律師團發3點聲明斥中檢

私幼餵藥已10人報案 今全園採檢

板橋某私幼餵藥受害者暴增7人 新北明安排醫師到園採檢

相關新聞

沙鹿工地旁路面塌陷 混凝土車側翻壓傷1人！勞檢處勒令停工

台中市沙鹿區一處工地旁路面今天塌陷，一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人，被送醫急救，台中市勞檢處已派人到場調查，並勒令停...

桃園車站有人落軌…乘客遭區間車撞上 「身首分離」亡

桃園火車站驚傳死傷事故，今天上午9點30分有人掉落鐵軌，遭2124次嘉義往基隆北上區間車撞擊，當場頭手分離，鐵警獲報到場...

影／高中生落海第3天遺體沖上岸 母親痛哭自責旁人鼻酸

3名高中生前天到台中大安海濱樂園戲水，其中1名學生失蹤，被大浪捲入海中，他的遺體今天早上被發現沖上岸邊，家人指認痛哭，母...

5億高中生墜樓引律師團與檢開戰 遺體3大爭點看這邊

台中市身價五億元的賴姓高中生在上月4日墜樓，同樓層、甫結婚2小時的夏姓男子被檢方列為被告，賴母在上月19日開記者會指控謀...

遊覽車撞倒斑馬線上女行人 林口警依法開罰最高可處3萬6

新北市林口區今天發生遊覽車未禮讓行人，撞上走在斑馬線過馬路的環保局清潔人員，重重摔倒渾身擦挫傷，幸好沒有生命危險，51歲...

6歲童「泡澡」送醫不治四肢驅幹有瘀傷 鄰居曾聽到男童哭聲大

台中市一名6歲男童日前在家泡澡，突然無生命跡象，家屬打119送醫後仍不治，醫護人員赫然發現男童身上有多處陳舊性瘀傷，懷疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦