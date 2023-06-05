6歲童「泡澡」送醫不治四肢驅幹有瘀傷 鄰居曾聽到他大聲哭鬧

台中市一名6歲男童日前在家泡澡，突然無生命跡象，家屬打119送醫後仍不治，醫護人員赫然發現男童身上有多處陳舊性瘀傷，懷疑男童受虐，立刻通報警方。據了解，男童去年在家哭鬧聲很大，很不尋常，鄰居報案，警方曾到場調查。

台中市社會局表示，男童曾有受虐紀錄，家防中心初步評估男童疑似遭到兒虐，將依法提起獨立告訴；警方表示，此案目前已報請檢察官指揮偵辦中。

台中市社會局表示，男童曾因有家暴通報紀錄，社會局介入處理，家防中心初步評估男童疑似遭到兒虐，將依法提起獨立告訴。台中地檢署已啟動重大兒虐案調查，男童死因尚待釐清。

據了解，男童送醫急救不治，警方接到119轉報查證後，報請檢察官指揮調查，男童遺體已初步相驗，明天將解剖查明死因。

男童由父親照顧，去年有鄰居聽到男童哭鬧聲很大，聲音不尋常，鄰居報案，員警到住宅查訪，未發現男童疑似受虐跡象，當時已通報台中市社會局追蹤。