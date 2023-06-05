遊覽車撞倒斑馬線上女行人 林口警依法開罰最高可處3萬6
新北市林口區今天發生遊覽車未禮讓行人，撞上走在斑馬線過馬路的環保局清潔人員，重重摔倒渾身擦挫傷，幸好沒有生命危險，51歲李姓遊覽車司機將依違反交通規則開罰，可處7200元以上3萬6千元以下罰鍰。
警方初步調查，李姓司機今天上午8時許駕駛遊覽車，從竹林路要左轉中山路時，未依規定停等、禮讓行人，導致正在過馬路的32歲許姓女清潔人員，在斑馬線上被撞倒推行，重重摔出數公尺遠，被後方車輛的行車記錄器拍下完整過程。
許女渾身多處挫傷、擦破皮流血，被救護車送醫包紮，警方在現場管制疏導交通，依交通事故繪測處理。李姓司機沒有飲酒，但未禮讓行人致人受傷，警方將依違反道路交通管理處罰條例第44條第4項開罰，處7200元以上3萬6千元以下罰鍰。
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