遊覽車撞倒斑馬線上女行人 林口警依法開罰最高可處3萬6

警方到場管制疏導交通，並依規定繪測處理交通事故。記者林昭彰／翻攝 新北市林口區今天發生遊覽車未禮讓行人，撞上走在斑馬線過馬路的環保局清潔人員，重重摔倒渾身擦挫傷，幸好沒有生命危險，51歲李姓遊覽車司機將依違反交通規則開罰，可處7200元以上3萬6千元以下罰鍰。

警方初步調查，李姓司機今天上午8時許駕駛遊覽車，從竹林路要左轉中山路時，未依規定停等、禮讓行人，導致正在過馬路的32歲許姓女清潔人員，在斑馬線上被撞倒推行，重重摔出數公尺遠，被後方車輛的行車記錄器拍下完整過程。